Il semble que les répliques du séisme provoqué par le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor ne se soient pas arrêtées aux rives de la mer Noire. En effet, ce transfert historique qui a enflammé le championnat turc a poussé les grands clubs d'Istanbul à réagir immédiatement, en tête desquels Fenerbahçe, qui a jeté son dévolu sur le joyau brésilien du Real Madrid, Endrick.

Quelques heures après que Trabzonspor a bouclé la signature du « roi égyptien », les contours d'une nouvelle « guerre de transferts » ont commencé à se dessiner à l'horizon, Fenerbahçe cherchant à attirer l'attention en recrutant le jeune attaquant de 20 ans, dans une tentative d'égaler le tapage médiatique provoqué par son rival.

Une concurrence à trois pour le talent brésilien

Des rapports de presse indiquent que le club jaune et bleu marine est entré dans les négociations pour concurrencer les clubs italiens de la Fiorentina et de l'AS Rome sur les services d'Endrick, dont l'avenir au Santiago-Bernabéu est devenu incertain depuis le retour de José Mourinho sur le banc.

Les spéculations se multiplient autour d'un départ d'Endrick du Real Madrid cet été, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, avant la fermeture du mercato actuel.

Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu a rapporté, via son compte sur le site « X », que le joueur avait informé la direction du club madrilène de son souhait de partir définitivement à la recherche de davantage de temps de jeu.

La Premier League en priorité : des discussions à leurs débuts

De son côté, Doruk Tsiger, correspondant de la chaîne « TRT Spor » spécialisé dans l'actualité de Fenerbahçe, a révélé que les démarches du club turc n'ont pas encore atteint le stade de négociations sérieuses.

Il a précisé que la direction de Fenerbahçe s'est jusqu'à présent contentée d'adresser une demande officielle aux agents d'Endrick afin de connaître ses conditions financières et ses conditions contractuelles.

Tsiger a ajouté que le Real Madrid ne dresse pas d'obstacles au départ du joueur, mais que la plus grande difficulté demeure la volonté d'Endrick lui-même, qui place le transfert vers la Premier League anglaise en tête de ses priorités à ce stade.

Bien que les discussions n'en soient qu'à leurs premières étapes, la simple entrée de Fenerbahçe dans la course confirme que le transfert de Salah a changé les règles du jeu en Turquie et a déclenché une course effrénée entre les grands clubs pour s'arracher les plus grands talents mondiaux.