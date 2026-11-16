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Ronaldinho a une nouvelle fois prouvé son pouvoir d’attraction, offrant une importante manne financière au club italien de Ravenna. Malgré ses 46 ans, le retour de la légende brésilienne en compétition professionnelle a généré près de 200 000 € de recettes de billetterie à lui seul pour le club de Serie C.

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Une manne financière pour le Stadio Benelli

« L’effet Ronaldinho » a transformé les finances de Ravenna en un seul après-midi. Le club a officiellement confirmé que son récent match de Serie C, marqué par le retour à la compétition de la légende brésilienne, avait généré la somme impressionnante de 199 000 € de recettes de billetterie, d’après Football Italia.

Ce montant représente une réussite considérable pour un club évoluant au troisième échelon du football italien et illustre le pouvoir d’attraction mondial de l’ancien Ballon d’Or. Pour répondre à une demande sans précédent, le club a même installé une structure temporaire au Stadio Benelli, baptisée Tribuna R10 en hommage à son illustre vétéran. L’investissement a manifestement porté ses fruits : 6 743 spectateurs ont pris place dans les tribunes pour assister à un moment d’histoire.

Les tarifs des billets avaient été échelonnés de façon à maximiser les recettes tout en restant accessibles au public local. Si les places avec prestations haut de gamme coûtaient jusqu’à 150 €, le club a permis aux supporters d’assister au match pour seulement 15 €. Les plus jeunes n’ont pas été oubliés : les moins de 14 ans pouvaient voir de leurs propres yeux le vainqueur de la Coupe du monde 2002 pour 10 €. Le match contre le rival local Forli ne s’est pas limité à un événement local : diffusé en direct dans de nombreux pays, il a attiré l’attention internationale sur un niveau de football qui bénéficie rarement d’une telle exposition.

Ronaldinho remonte le temps

Sur le terrain, le joueur de 46 ans a montré que, si sa vitesse avait peut-être diminué, sa vision du jeu restait intacte. Devenu investisseur du club en août, Ronaldinho a décidé de rechausser les crampons, aidant son équipe à s’imposer 2-0 dans ce derby disputé.

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Aligné d’entrée dans un rôle de meneur de jeu axial, il a disputé toute la première période, prouvant qu’il avait encore l’endurance nécessaire pour jouer. Il a joué un rôle décisif dans l’ouverture du score : en résistant à un défenseur, il a lancé l’action qui a conduit au but de Giulio Donati.

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Revenant sur ses premières minutes en compétition depuis des années, la légende a reconnu avoir été submergée par l’émotion. « C’est passé trop vite, le football a toujours été comme ça pour moi. C’était merveilleux d’être ici, de jouer, de vivre la préparation dans le vestiaire. Le football a toujours été la plus belle chose de ma vie. C’était amusant d’être avec tant de jeunes joueurs, dont certains ont grandi en me regardant jouer, c’était formidable. Maintenant, si le président m’appelle, je reviendrai ! », a déclaré l’ancienne star de l’AC Milan aux journalistes après le match.

La porte reste ouverte pour la légende brésilienne

Voir Ronaldinho porter à nouveau le maillot d’une équipe professionnelle a naturellement suscité des interrogations : s’agissait-il d’un dernier adieu ou du début d’un nouveau chapitre ? Bien qu’il soit sorti à la pause, le joueur de 46 ans a reconnu que son retour sensationnel pourrait se prolonger si le club faisait de nouveau appel à lui.

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Il a partagé le terrain avec son ancien coéquipier en sélection Dida pendant la pause, accentuant encore la dimension nostalgique de l’après-midi. Après avoir officiellement quitté le football de haut niveau en 2018, ce bref retour a ravivé sa passion pour ce sport qu’il a si souvent pratiqué le sourire aux lèvres.

Ravenna occupe actuellement la deuxième place de son groupe de Serie C, et les recettes supplémentaires de ce match pourraient jouer un rôle déterminant dans ses ambitions de montée. Ronaldinho en a également profité pour évoquer ses espoirs pour l’avenir du football en Italie comme au Brésil. « Était-ce mon dernier match ? Je ne sais pas. Si le président continue de m’appeler, je reviendrai ! C’est toujours un plaisir », a-t-il conclu.