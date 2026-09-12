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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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L'effet Mourinho ? Le Real Madrid pulvérise le bilan d'Alonso et d'Arbeloa en 5 matches

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
A. Arbeloa
X. Alonso
Espagne
Portugal

Nouveau record pour l'entraîneur portugais

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a réussi à conduire les Merengues à un chiffre exceptionnel en Liga, après seulement 5 matchs.

Le Real Madrid a reçu le Rayo Vallecano, samedi soir, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la cinquième journée de Liga.

La formation madrilène a livré une première mi-temps remarquable, qu'elle a terminée en tête sur un score sans appel de trois buts, grâce à ses stars : le Français Kylian Mbappé, l'Espagnol Álvaro Carreras et l'Anglais Jude Bellingham.

Il s'agit de la deuxième fois que le Real Madrid parvient à terminer la première mi-temps en tête avec 3 buts d'écart, lors de la saison actuelle de Liga, après l'avoir fait face à Malaga lors de la troisième journée.

Selon le réseau de statistiques Opta, les Merengues ont égalé ce qu'ils avaient réalisé lors de toute la saison dernière, sous la direction des entraîneurs espagnols Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa, ayant terminé la première mi-temps en tête de trois buts seulement à deux reprises.

Le Real Madrid cherche à reconquérir le titre de Liga, après l'avoir perdu lors des deux dernières saisons au profit de son rival traditionnel, le Barça, lui qui occupe la tête du classement avec 12 points, avant d'affronter Levante dimanche soir.

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