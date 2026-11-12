Partager Suivez GOAL sur Google

Lionel Messi, capitaine de l’Inter Miami, continue d’attirer les foules en Amérique du Nord. Le club floridien a disputé huit des dix matches de MLS ayant rassemblé le plus de spectateurs en 2026. Les chiffres officiels de la saison régulière publiés par la ligue révèlent également que deux déplacements de l’Inter Miami figurent parmi les trois plus fortes affluences jamais enregistrées pour un match.

Publicité

L’icône argentine attire des foules historiques

Selon les données publiées par la Major League Soccer, Messi et ses coéquipiers sont restés la principale attraction de la ligue en matière d’affluence tout au long de la saison 2026. Leur déplacement du 18 avril sur le terrain des Colorado Rapids, à l’Empower Field at Mile High, a attiré 75 824 spectateurs, soit la deuxième plus forte affluence de l’histoire de la ligue pour un match pris individuellement. Leur visite du 21 février au Los Angeles FC, au Los Angeles Memorial Coliseum, a quant à elle rassemblé 75 673 spectateurs, la troisième plus forte affluence de tous les temps.

Les matches à l’extérieur réécrivent les records de la ligue

Ce déplacement inaugural en Californie du Sud a également établi un nouveau record d’affluence pour un match disputé lors du premier week-end d’une saison de MLS. Dans toute l’histoire de la compétition, seul le derby du 4 juillet 2023 entre le LA Galaxy et LAFC au Rose Bowl, qui avait accueilli 82 110 spectateurs, a attiré davantage de monde que les deux grands déplacements de Miami lors de la saison 2026.

En outre, la rencontre du 7 mars entre l’Inter Miami et D.C. United a attiré 72 026 spectateurs, ce qui la place au neuvième rang du classement historique. Ces dernières saisons, la présence de l’octuple lauréat du Ballon d’Or a aidé à plusieurs reprises les clubs hôtes à établir de nouveaux records d’affluence pour un match dans de grandes villes, notamment Chicago, Toronto, Washington, Los Angeles et Seattle.

Une croissance durable fait grimper l’affluence globale

Dans son communiqué officiel, la ligue souligne que l’attrait exercé par le club du sud de la Floride à l’échelle nationale coïncide avec la période la plus faste en matière d’affluence dans l’histoire de la première division nord-américaine. Sur l’ensemble de la saison régulière 2026, 11 251 962 spectateurs ont franchi les portes des stades, soit une moyenne de 22 063 par match.

Publicité Publicité

Les saisons 2024, 2025 et 2026 sont ainsi les trois saisons régulières ayant attiré le plus de spectateurs depuis la création de la compétition. Le franchissement du seuil des 11,2 millions pour la troisième année consécutive montre que l’arrivée de Messi a contribué à maintenir l’intérêt des supporters dans tout le pays bien au-delà de sa première saison aux États-Unis.

Prochains matchs MIA Major League Soccer 18:00 COL

Les play-offs succèdent à une saison prolifique

Sur le terrain, Messi a inscrit 26 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matches de championnat, pour un total de 30 buts et 18 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, tandis que Miami a terminé deuxième de la Conférence Est avec 60 points. Après avoir pris la troisième place du classement du Supporters’ Shield, l’Inter Miami s’est qualifié pour le premier tour des play-offs de la MLS Cup, disputé au meilleur des trois matches. Il affrontera désormais le Columbus Crew, tête de série numéro 7, dans sa quête d’un trophée en play-offs.