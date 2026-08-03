L'effet domino frappe Infantino : l'Angleterre devient la deuxième fédération à retirer son soutien au président de la FIFA

Dans un nouveau développement qui aggrave la crise du président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino, la Fédération anglaise de football a décidé de retirer son soutien à sa réélection pour un nouveau mandat, sur fond de l'échec retentissant de son dernier projet lié à la vente de parts des droits commerciaux des compétitions de la FIFA, au premier rang desquelles la Coupe du monde.

La Fédération anglaise emboîte ainsi le pas à son homologue galloise, qui avait été la première fédération nationale à annoncer le retrait de son soutien à Infantino, avec des attentes de voir d'autres fédérations européennes adopter la même démarche dans les prochains jours.

Infantino avait fait face à une vague de vives critiques ces derniers jours, après l'effondrement de son plan visant à vendre une part à des investisseurs du secteur privé dans les compétitions organisées par la FIFA, un plan qui a été officiellement abandonné à la suite de réactions de colère de fédérations continentales et nationales.

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a affirmé dans un communiqué officiel qu'un certain nombre de pays, dont l'Angleterre et le pays de Galles, avaient exprimé leur disposition à boycotter les futures Coupes du monde si le projet n'était pas retiré, ce qui a poussé la FIFA à un rétropédalage rapide.

Des observateurs estiment probable que les répercussions de cette crise laissent un impact négatif très important sur les efforts d'Infantino pour se maintenir à son poste de président de la FIFA, à l'approche de l'échéance des élections présidentielles prévues l'an prochain, en 2027.

Le journal britannique « The Times » a révélé que la Fédération anglaise allait retirer une lettre de soutien qu'elle avait précédemment adressée à Infantino pour appuyer son maintien à son poste, une démarche qui reflète l'ampleur du recul de la confiance au sein de la maison du football européen.

La décision de la Fédération anglaise est perçue comme le début de ce qui ressemble à un « effet domino », puisqu'il est probable que d'autres instances footballistiques emboîtent le pas au pays de Galles et à l'Angleterre, dans un contexte de multiplication des appels en Europe à la destitution d'Infantino de son poste.

Le pays de Galles a été le premier à prendre l'initiative de retirer son soutien, suivi par l'Angleterre, dans un signe manifeste de l'érosion de la base européenne qui constituait l'un des piliers les plus importants de la puissance d'Infantino depuis son accession à la présidence en 2016.

Avec ces développements, l'avenir du président de la FIFA entre dans une phase d'incertitude sans précédent, après que son ambitieux plan commercial s'est transformé en une crise politique menaçant son maintien à la tête de la plus grande institution footballistique au monde.