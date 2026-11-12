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Manchester United est sur le point de nommer Mauricio Pochettino, mais, selon certaines informations, le vestiaire avait d’autres idées pour le poste d’entraîneur. Si l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a été choisi pour mener la reconstruction, une part importante de l’effectif espérait encore voir le poste confié à un autre rival de Premier League.

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Manchester United se rapproche de Pochettino, Carrick menacé d’éviction

Manchester United se trouve actuellement dans la zone de relégation de Premier League, signant son pire début de championnat depuis 40 ans. Alors que les dirigeants du club se réunissent à Monaco pour décider de la marche à suivre, Michael Carrick devrait faire les frais de cette série de résultats désastreux.

Pochettino apparaît comme le grand favori pour prendre les commandes. Manchester United a déjà obtenu un accord pour libérer l’Argentin du contrat qu’il vient de signer avec la sélection des États-Unis, ouvrant la voie à son arrivée imminente à Old Trafford.

Le vestiaire préférait l’entraîneur d’Aston Villa

Malgré le changement d’entraîneur qui se profile, talkSPORT rapporte que plusieurs joueurs de Manchester United souhaitaient voir Unai Emery prendre les rênes. Le nom de l’Espagnol a beaucoup circulé pour le poste, et la remarquable transformation d’Aston Villa sous sa direction en a fait un choix apprécié des joueurs.

Emery a confirmé son statut d’entraîneur de premier plan en qualifiant Aston Villa à deux reprises pour la Ligue des champions et en remportant la Ligue Europa la saison dernière. Il a obtenu ces résultats dans la durée tout en préservant l’équilibre financier du club et en faisant face à des départs importants durant l’été. Ses succès passés à Séville, Villarreal et Valence ont encore renforcé sa solide réputation.

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Des parcours contrastés en Premier League

Emery a vécu dimanche une visite frustrante à Old Trafford. Son équipe d’Aston Villa a laissé échapper à deux reprises une avance de deux buts lors d’un spectaculaire match nul 4-4, et l’entraîneur, furieux, a regagné le tunnel avant le coup de sifflet final. Si sa cote reste très élevée, ses passages décevants à Arsenal et au Paris Saint-Germain, deux clubs soumis à une pression immense, demeurent les seules ombres à son bilan d’entraîneur.

De son côté, Pochettino revient dans le football anglais après un bref passage d’un an à Chelsea, conclu à la sixième place. Ses plus grandes réussites en Premier League remontent à son passage à Tottenham, qu’il a mené plusieurs saisons de suite parmi les trois premiers. Ces succès avaient déjà fait de lui un candidat de premier plan pour le poste à Manchester United en 2018, avant la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer.

La mission immédiate du prochain entraîneur

Pochettino héritera d’une équipe divisée, qui végète dans le bas du classement. Sa priorité immédiate sera de sortir Manchester United de la zone de relégation et de ressouder un vestiaire qui semblait préférer un autre candidat. Il devra surmonter le scepticisme initial des joueurs pour tenter de sauver une saison qui échappe de plus en plus au contrôle du club.