La Fédération tunisienne de football a officialisé ce jeudi la composition complète du nouveau staff technique de l’équipe nationale A, qui prendra les commandes des « Aigles de Carthage » lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique du 11 juin au 19 juillet prochains.

Cette décision intervient après le limogeage surprise de l’entraîneur Sabri Lamouchi, suite à la lourde défaite contre la Suède (1-5), et la nomination de l’expérimenté technicien français Hervé Renard, chargé de relancer la sélection tunisienne dans son parcours mondialiste.

Le nouveau staff, composé de talents locaux et étrangers, se présente comme suit :

Entraîneur principal : Hervé Renard.

Adjoint : Frédéric Biancalini.

Entraîneur des gardiens : Gilles Fawash.

Préparation physique : David Barriak et Anas Kazouz.

Analyse technique et de la performance : Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou et Anis Ben Mlik.

La présence de l’ancienne star tunisienne Wahbi Khazri au sein du staff technique est l’un des éléments marquants de cette nouvelle équipe. Considéré comme l’un des plus grands joueurs tunisiens de l’histoire, il occupe la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’équipe nationale avec 25 buts, derrière Issam Jemaa. Il poursuit ainsi un parcours déjà exceptionnel, désormais au sein du staff, avec l’espoir de transmettre son expérience et son charisme aux joueurs.

Fort d’un palmarès étoffé, Renard (57 ans) entend mettre son expérience au service d’un nouveau cap pour les Aigles de Carthage. Il a déjà conduit la Zambie et la Côte d’Ivoire au titre continental, et qualifié le Maroc pour le Mondial 2018, avant de prendre les commandes de la Tunisie pour l’édition 2026.

Les Aigles de Carthage entameront la deuxième journée de la phase de groupes face au Japon le 21 juin, avant de clore cette étape par une rencontre avec les Pays-Bas le 26 juin.

Les supporters tunisiens espèrent que ce duo saura redonner confiance et discipline à la sélection afin de ramener les « Aigles de Carthage » au niveau de prestige que leur histoire exige.