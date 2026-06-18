L’effectif au complet… Renard fait appel à une star du football tunisien pour sa nouvelle mission

La Fédération tunisienne de football a officialisé ce jeudi la composition complète du nouveau staff technique de l’équipe nationale A, qui prendra les commandes des « Aigles de Carthage » lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique du 11 juin au 19 juillet prochains.

Cette décision intervient après le limogeage surprise de l’entraîneur Sabri Lamouchi, suite à la lourde défaite contre la Suède (1-5), et la nomination de l’expérimenté technicien français Hervé Renard, chargé de relancer la campagne des Aigles de Carthage.

Le nouveau staff, composé d’experts locaux et internationaux, se présente comme suit :

Entraîneur principal : Hervé Renard.

Entraîneur adjoint : Frédéric Biancalini.

Entraîneur des gardiens : Gilles Fawash.

Préparation physique : David Barriak et Anas Kazouz.

Analyse technique et de la performance : Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou et Anis Ben Mlik.

La présence de l’ancienne star tunisienne Wahbi Khazri au sein du staff technique est l’un des éléments phares de cette nouvelle équipe. Considéré comme l’un des plus grands joueurs tunisiens de l’histoire, il occupe la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l’équipe nationale avec 25 buts, derrière Issam Jemaa. Khazri poursuit ainsi un parcours déjà riche au sein du staff technique, dans l’espoir de transmettre son expérience et son charisme aux joueurs.

Fort d’un palmarès étoffé, Renard (57 ans) entend mettre son expérience au service des Aigles de Carthage pour franchir un cap. Il a déjà conduit la Zambie et la Côte d’Ivoire au titre continental, et qualifié le Maroc pour le Mondial 2018, puis l’Arabie saoudite au Mondial 2022, avant de prendre les rênes de la Tunisie pour l’édition 2026.

Les Aigles de Carthage entameront la deuxième journée de la phase de groupes face au Japon le 21 juin, puis clôtureront cette étape par une rencontre avec les Pays-Bas le 26 juin.

Les supporters tunisiens espèrent que ce staff renouvelé redonnera confiance et discipline à la sélection afin de replacer les « Aigles de Carthage » au niveau que leur histoire exige dans les grandes compétitions.

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