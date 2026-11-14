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Le sélectionneur de l’Écosse, Sebastien Pocognoli, a confirmé que son équipe intensifiait ses efforts pour convaincre Archie Gray, joueur de Tottenham Hotspur, et Hayden Hackney, milieu de terrain d’Everton, de choisir de représenter l’Écosse. Bien que tous deux soient nés en Angleterre et aient joué dans les équipes de jeunes anglaises, leurs origines familiales leur permettent de représenter l’Écosse.

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L’Écosse courtise deux joueurs de Premier League

Pocognoli a entrepris des démarches pour convaincre deux joueurs de Premier League de lier leur avenir international à Hampden Park. L’ailier de Newcastle United Harvey Barnes reste lui aussi dans le viseur de la Fédération écossaise de football, bien qu’il ait semblé écarter cette possibilité par le passé.

Âgé de 20 ans, Gray a évolué dans toutes les sélections de jeunes de l’Angleterre, sans atteindre l’équipe A, alors qu’il est le fils de l’ancien attaquant écossais Andy et qu’il est apparenté à Frank et Eddie Gray, deux légendes de Leeds United qui ont connu la sélection nationale. De son côté, Hackney, ancien milieu de Middlesbrough, a représenté l’équipe d’Écosse des moins de 21 ans avant de rejoindre celle de l’Angleterre.

Le sélectionneur belge confirme des contacts directs

Après avoir succédé à Steve Clarke sur le banc en août, Pocognoli a évoqué ses démarches pour attirer de nouveaux joueurs : « Je m’occupe de tout. Nous savons quels joueurs pourraient un jour représenter le pays. La décision ne viendra pas de moi : c’est à eux de montrer qu’ils pourraient peut-être un jour représenter le pays. Nous verrons à l’avenir. »

Interrogé sur d’éventuels échanges avec des joueurs possédant une double nationalité, il a expliqué : « Oui, j’ai eu des contacts directs ou indirects. Quand je prends directement contact, c’est parce que je sens qu’il y a une première ouverture positive. Je l’ai fait avec de nombreux joueurs. Je ferai de mon mieux pour les faire venir. »

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« Avec Barnes, c’était différent. Je savais avant mon premier rassemblement que son cas était différent. Les deux autres garçons [Gray et Hackney] sont jeunes. Le chemin est encore long. Mais si l’on attend trop, ce ne sera peut-être plus le bon moment. Nous verrons dans un an. »

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Les performances sur le terrain restent le principal argument

Soulignant que les joueurs actuellement dans son groupe restent sa priorité, le sélectionneur a poursuivi : « Pour l’instant, nous avons dans le groupe des joueurs qui réalisent de bonnes performances. Ils [les joueurs actuels] resteront toujours prioritaires. Parce que nous avons construit des choses et passé du temps avec ceux qui sont là aujourd’hui. Mais nous travaillons sur ces dossiers. Nous faisons toujours preuve d’initiative dans toutes ces situations. »

« Ce qui est très enthousiasmant avec ces deux noms, c’est qu’il s’agit de jeunes joueurs. C’est intéressant. Nous devons suivre et gérer la situation. »

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Expliquant comment les résultats sur le terrain et un environnement professionnel pourraient aider à attirer les deux joueurs en Écosse, il a ajouté : « Le meilleur moyen de convaincre des joueurs, c’est de bien jouer, de leur montrer qu’ils peuvent nous rejoindre, y prendre du plaisir et réussir. »

« Lorsqu’ils quittent un grand club, ils doivent sentir qu’ils arrivent ici dans d’excellentes conditions et dans un environnement de haut niveau. C’est la meilleure publicité que nous puissions faire : bien jouer au football. »

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Une victoire cruciale donne de l’élan au nouveau sélectionneur

Après que Clarke a conduit l’Écosse à trois grandes compétitions, toutes conclues par une élimination en phase de groupes, son successeur belge a pour mission de mener la sélection jusqu’aux matches à élimination directe. Après des débuts peu convaincants en octobre, avec une victoire, un nul et deux défaites en quatre rencontres, Pocognoli a renforcé sa position grâce à la victoire 2-1 de son équipe contre la Macédoine du Nord.

Il cherchera désormais à confirmer ce succès face à la Suisse afin de prolonger cette dynamique et d’attirer des joueurs possédant une double nationalité.