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La soirée record d’Andy Robertson a tourné au cauchemar : la Suisse a écrasé l’Écosse 4-0 à Saint-Gall. Avec sa 103e sélection, le latéral a dépassé Sir Kenny Dalglish, mais un but contre son camp de Lewis Ferguson et trois autres buts suisses ont mis fin aux espoirs écossais d’atteindre les barrages de la Ligue des nations et accentué la pression sur le sélectionneur Sebastien Pocognoli.

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Le but contre son camp de Ferguson donne le ton

Robertson est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de l’Écosse en débutant lundi soir le dernier match du groupe B1 de la Ligue des nations, mais il n’a guère eu d’autre raison de se réjouir. L’Écosse était à l’aise face à une équipe suisse largement remaniée, John McGinn ayant envoyé une reprise au-dessus à la 17e minute, jusqu’à ce que Ferguson tende la jambe et détourne le ballon dans ses propres filets à la 22e minute.

Aaron Hickey a failli égaliser deux minutes plus tard, sa tête sur un centre de Robertson passant juste à côté du poteau, mais la soirée du piston s’est achevée à la 36e minute lorsqu’il s’est arrêté en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

La Suisse se déchaîne après la pause

Adrian Bajrami a envoyé une tête largement hors du cadre sur une grosse occasion avant la mi-temps, et l’Écosse a été punie peu après la reprise. Deux minutes après le début de la seconde période, Samuel Ballet a échangé des passes avec Remo Freuler avant de frapper, et Winsley Boteli a dévié le ballon dans le but. Quatre minutes plus tard, Boteli s’est mué en passeur pour Alvyn Sanches, qui a trompé Angus Gunn d’un tir croisé pour porter le score à 3-0.

Gunn a empêché Ballet d’inscrire un quatrième but et Scott McTominay a expédié sa frappe au-dessus sur un centre de Kieran Tierney, avant que le tir du remplaçant Zeki Amdouni, dévié par Luke Graham, ne parachève la déroute à la 89e minute.

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L’Écosse manque les barrages, la pression monte sur Pocognoli

Cette défaite laisse l’Écosse à la troisième place du groupe, derrière la Suisse et la Slovénie, avec sept points sur 18 possibles. Elle manque donc les barrages d’accession et restera en Ligue B lors de la prochaine Ligue des nations. Elle perd aussi la possibilité d’obtenir un statut de tête de série plus favorable lors du tirage au sort des qualifications pour l’Euro 2028, le mois prochain.

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Les débuts de Pocognoli, qui a succédé à Steve Clarke, sont difficiles. Le Belge n’a remporté que deux de ses six matches à la tête de l’équipe, et ces deux victoires ont été obtenues contre la Macédoine du Nord, dernière du groupe.

Et maintenant pour l’Écosse ?

Kristi Montgomery a tout de même fait ses débuts, en remplaçant Ferguson à cinq minutes de la fin.

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Pocognoli doit désormais trouver des solutions avant que le tirage au sort du mois prochain ne fixe le parcours de l’Écosse vers l’Euro 2028, tandis que Robertson retourne à Tottenham avec le nouveau record de sélections de son pays.