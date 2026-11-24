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L'entraîneur de Lille, Davide Ancelotti, raconte comment un poste soudainement vacant en janvier lui a permis de devenir entraîneur adjoint au Bayern Munich, aux côtés de Philipp Lahm, Xabi Alonso et Thiago Alcantara. Avant le match de Ligue des champions de mercredi, l'Italien prévient son équipe : malgré de nombreuses blessures, le Bayern conserve une identité de jeu dangereuse.

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Ancelotti revient sur ses années formatrices au Bayern Munich

L'entraîneur de Lille, Davide Ancelotti, retrouvera un club qu'il connaît bien mercredi, lorsque le Bayern Munich se rendra à la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pour la cinquième journée de la Ligue des champions. Après avoir été l'adjoint de son père, Carlo Ancelotti, à Munich, une fois sa licence UEFA A obtenue en 2016, l'entraîneur de 37 ans estime que son passage chez le géant de Bundesliga a façonné sa formation.

« Être au contact d'un environnement de très haut niveau, de joueurs dotés d'une expérience et d'une qualité extraordinaires. Voir ce qu'implique la compétition au plus haut niveau, les exigences, l'organisation, tout en préservant les valeurs humaines qui sont très présentes au sein du club, a déclaré Ancelotti. Sur le plan technique et tactique, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des joueurs comme Philipp Lahm, Xabi Alonso et Thiago Alcantara, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser. Et, sur le plan de l'expérience, c'est faire partie d'une institution historique du football mondial, qui est toujours là aujourd'hui et qui le sera toujours. »

Comment un départ inattendu a accéléré son ascension

Ancelotti a expliqué que son accession au poste d'entraîneur adjoint en Bavière résultait d'années de préparation et d'une occasion apparue soudainement. Après avoir commencé dans la préparation physique au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, un départ inattendu en cours de saison lui a ouvert la porte à Munich.

« Oui, et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un parcours. Je me suis formé pour devenir entraîneur. Et à ce moment-là, c'était un peu inattendu, car un entraîneur adjoint est parti en janvier pour rejoindre la Premier League. Le poste était vacant, si l'on peut dire, a expliqué Ancelotti. C'est pour cela que j'ai pris le poste d'entraîneur adjoint. C'est vrai que j'avais de très grandes responsabilités à un très jeune âge. Mais cela aide à progresser. La confiance qu'on m'a accordée a été un véritable atout. Elle m'a aidé à progresser rapidement. »

Getty Images

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Ancelotti met en garde contre l'identité de jeu du Bayern et salue Upamecano

Bien que le Bayern de Vincent Kompany se déplace dans le nord de la France sans Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz et Ismael Saibari, Ancelotti rejette l'idée que le moment soit idéal pour l'affronter. Il a aussi désigné le défenseur du Bayern Dayot Upamecano comme l'un des meilleurs défenseurs centraux modernes du football mondial.

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« C'est dangereux de parler ainsi, car les joueurs qui joueront restent des joueurs du Bayern. Ils entreront sur le terrain avec le maillot du Bayern. L'identité de l'équipe est très claire et ne changera pas. Peu importe qui sera sur le terrain, elle ne changera pas », a déclaré Ancelotti. À propos d'Upamecano, il a ajouté : « S'il n'est pas le meilleur, il est certainement l'un des meilleurs. C'est un défenseur central moderne... Ensuite, avec le ballon, il faut être capable de relancer efficacement depuis l'arrière. »

Lille aborde le défi face au Bayern comme une nouvelle finale

Nommé entraîneur de Lille en juin 2026 après un passage au Brésil avec Botafogo, Ancelotti juge le match de mercredi crucial pour les chances de son équipe de poursuivre son parcours européen, après la défaite 1-0 de samedi contre Lyon en Ligue 1 et un match nul et vierge face à Bodo/Glimt.

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« Nous abordons ce match de la même manière que tous nos matches de Ligue des champions. On pourrait dire que c'est une finale pour nous, comme les matches que nous avons disputés jusqu'à présent », a conclu Ancelotti.