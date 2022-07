L’échec de Pogba à Manchester United expliqué par un ancien coéquipier

Andrea Barzagli, ex-coéquipier de Paul Pogba à la Juventus, croit savoir pourquoi le Français a échoué à Manchester United.

Paul Pogba n’a pas réussi à l’occasion de son second passage à Manchester United. Mais, un ex-coéquipier, en l’occurrence Andrea Barzagli, pense qu’on ne doit pas lui en tenir rigueur car il est "difficile de montrer que vous valez 105 millions d'euros".

L'international français est en train de retourner à Turin après six saisons largement frustrantes à Old Trafford. En 2016, il avait signé à MU pour ce qui constituait à l’époque un record mondial en matière de transferts.

Pogba a certes remporté des trophées lors de sa première saison en Angleterre sous la direction de José Mourinho, mais il a peiné pour retrouver sa forme et sa condition physique pendant de longues périodes et il retourne donc en Italie en tant que joueur libre et avec beaucoup de choses à prouver au niveau du club.

Pourquoi Pogba a-t-il eu des difficultés à Man Utd ?

Barzagli a évolué aux côtés de Pogba lors du premier séjour de ce dernier dans le Piémont. Il le connait donc très bien et pense pouvoir analyser ses performances : « A Manchester, il a souffert du fardeau de devoir prouver qu'il valait les 105 millions investis par United. De l'extérieur, vous ne percevez pas la pression qu'un garçon, aussi jeune soit-il, doit endurer lorsque les attentes sont très élevées. Si vous êtes un joueur qui marque 60 buts par an, ok, sinon il est difficile de montrer que vous valez 105 millions ».

« Cela a pesé très lourd, a poursuivi l’ancien arrière italien. Mais le joueur, lui, n'est pas contesté : il est encore jeune et c'est lui qui fait pencher la balance. Il aura une grande envie de se remettre sur les rails. Et de gagner. Pour la Juventus, c'est une grande affaire".

"Paul sait ce que c'est que de porter ce maillot et il sait ce que cela signifie de gagner. Et surtout il apporte de la personnalité, de la qualité, des buts et des passes décisives. Mais ce qui compte le plus pour lui, c'est ce mélange de personnalité et de qualité qui a un peu décliné ces dernières années", a conclu Barzagli.