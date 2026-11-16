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Le défenseur d’Arsenal Ben White affichait un large sourire après la victoire historique de l’Angleterre face à l’Espagne (3-2), dimanche soir à Madrid. Malgré une frayeur en fin de match après l’expulsion d’Elliot Anderson, l’Angleterre a fait preuve d’un réalisme implacable pour mettre fin à la longue série d’invincibilité à domicile de l’Espagne.

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L’Angleterre résiste à une frayeur tardive dans un match à suspense à Madrid

L’Angleterre a rapidement pris les devants lors de son match de Ligue des nations dans la capitale espagnole, menant 3-0. Harry Kane et Ezri Konsa ont marqué avant que Ben White ne trouve le chemin des filets à la 58e minute, au terme d’une action lancée par Kane et prolongée par une passe de Jude Bellingham.

Le match a basculé en seconde période lorsqu’Elliot Anderson a reçu un carton rouge, laissant les visiteurs à dix. L’Espagne en a profité grâce au penalty consécutif à cette expulsion, transformé par Mikel Oyarzabal, puis à un but de Nico Williams, qui a rendu la fin de match tendue. L’Angleterre a toutefois tenu bon pour s’imposer.

White salue le sang-froid de l’Angleterre après l’expulsion d’Anderson

Au micro de BBC Radio 5 Live après le coup de sifflet final, White a estimé que l’écart aurait pu être encore plus important : « C’était assez incroyable. Du début à la fin, tout le monde a été très bon. Nous aurions probablement dû gagner avec un écart plus large, mais franchement, c’était une performance incroyable.

« Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu dans le football. Ce qui compte dans ces moments-là, c’est de réagir et de rester soudés, et c’est ce que nous avons fait ce soir. »

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White est également revenu sur son but et sur le tournant qu’a constitué le carton rouge : « Une passe incroyable de Jude, et j’ai bien placé le ballon. Tout se joue sur des moments clés. Évidemment, le carton rouge a été un moment important. Je n’ai pas revu les images. »

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Interrogé sur le rassemblement des joueurs anglais après l’expulsion, il a expliqué : « Il fallait simplement rester calmes. Quand on se retrouve à dix, cela devient plus difficile et les choses changent. Il fallait donc gérer cette situation. »

Une victoire marquante qui met fin à la série de 43 matchs sans défaite de l’Espagne

Battre l’Espagne à Madrid constitue un résultat marquant pour l’Angleterre en Ligue des nations. L’équipe locale abordait cette rencontre forte d’une série de 43 matchs sans défaite, ce qui rend d’autant plus remarquable la capacité des Anglais à tromper sa défense à trois reprises en moins d’une heure.

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Au-delà des combinaisons efficaces entre Kane, Bellingham et White, cette soirée a révélé une réelle solidité défensive. Résister après les buts tardifs d’Oyarzabal et de Williams, tout en évoluant à dix, souligne la résilience grandissante de l’équipe.

L’Angleterre prend de l’élan avant les quarts de finale de la Ligue des nations

Cette victoire propulse l’Angleterre en tête de son groupe de Ligue des nations, devant l’Espagne au classement. Les deux nations se qualifient désormais pour les quarts de finale, l’Angleterre abordant la phase à élimination directe avec un élan décisif.

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Après avoir montré qu’elle pouvait mettre en difficulté un adversaire de premier plan et résister à une forte pression en fin de match à dix, à l’extérieur, l’Angleterre a placé la barre haut pour les quarts de finale.