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Christian Guinin

Traduit par

« L’eau lui monte déjà jusqu’au cou » : finale avant l’heure pour Martin Demichelis avant même la trêve internationale ?

Bundesliga
M. Demichelis
RB Leipzig vs Hambourg
RB Leipzig
Hambourg

Après la lourde défaite en Ligue des champions, Martin Demichelis se retrouve déjà dos au mur au RB Leipzig. Combien de temps ses dirigeants vont-ils encore le soutenir ?

Selon les informations de la Bild, l’entraîneur en chef argentin du club saxon aurait déjà « de l’eau jusqu’au cou ». Ainsi, les deux matches avant la trêve internationale contre le Hamburger SV et le Bayer 04 Leverkusen pourraient déjà être des finales pour Demichelis.

La raison de cette nouvelle agitation autour de l’ancien défenseur du Bayern Munich est la lourde défaite 4-1 concédée par Leipzig jeudi soir dernier, pour son entrée en lice dans la nouvelle saison de Ligue des champions face à Como 1907.

RB s’est montré pendant de longues séquences totalement sans plan et inoffensif dans le jeu offensif, et a aussi laissé à désirer en matière d’engagement dans les courses et de comportement dans les duels. « C’est merdique. Là, ça fait vraiment chier. Aujourd’hui, on a pris une sacrée claque. Ce n’était pas une bonne prestation de notre part et nous devons changer quelque chose au plus vite », a pesté, par exemple, le capitaine David Raum.

Il y aurait toutefois déjà eu des « réserves » au sein du club pendant la préparation estivale quant au fait de savoir si Demichelis avait les bonnes approches pour le jeu de Leipzig. En interne, il aurait ainsi été question du fait que le technicien de 45 ans avait montré trop peu d’idées dans le jeu avec ballon au cours de sa carrière d’entraîneur jusqu’ici.

Martin Demichelis RB LeipzigGetty Images

Comment Leipzig a-t-il commencé la nouvelle saison sous Martin Demichelis ?

Demichelis n’avait pris ses fonctions d’entraîneur en chef du club saxon que l’été dernier, en tant que successeur d’Ole Werner, limogé. Auparavant, l’ancien défenseur du Bayern travaillait au RCD Majorque, relégué du championnat d’Espagne.

Pour faire venir l’Argentin, Leipzig aurait même activé une clause libératoire dans le contrat de Demichelis. Son contrat avec RB court jusqu’en 2028.

Pour l’ouverture de la Bundesliga, Leipzig avait fêté une victoire 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach. En Coupe d’Allemagne également, le club ne s’est pas raté : le pensionnaire de Regionalliga Eintracht Trèves a été battu logiquement 6-0. Le week-end dernier est ensuite venue la première défaite de la saison, avec ce 1-3 contre le Werder Brême.

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