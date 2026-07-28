L’AZ verse des millions au Bayer Leverkusen et prolonge aussi le contrat d’un grand talent

L’AZ a prolongé Andrea Natali (18 ans) et Bendegúz Kovács (19 ans), a annoncé le club via ses canaux officiels. Les deux joueurs ont évolué la saison dernière avec l’équipe réserve du club d’Alkmaar, mais intégreront l’équipe première la saison prochaine.

L’international italien chez les jeunes avait déjà été prêté la saison dernière par le Bayer 04 Leverkusen. Le défenseur de 18 ans a disputé des minutes de jeu en Keuken Kampioen Divisie sous les couleurs de l’AZ.

Au cours de sa période de prêt, il s’est développé au point que l’AZ l’a définitivement recruté en provenance de Leverkusen. Le club d’Alkmaar paie deux millions d’euros pour le défenseur central, qui a signé un contrat jusqu’à la mi-2031.

Natali se réjouit d’être de retour à l’AZ. « Je pense que l’AZ est le meilleur endroit pour moi pour poursuivre ma carrière, continuer à me développer en tant que joueur et atteindre le plus haut niveau. Jour après jour, je veux devenir meilleur et c’est possible ici, avec beaucoup de personnes autour de l’équipe qui peuvent m’aider. »

Prolongation de contrat pour Kovács

Kovács reste lui aussi plus longtemps à l’AZ. Son contrat a été prolongé jusqu’à la mi-2029. À l’été 2025, il est arrivé en provenance des moins de 19 ans de l’Ajax. Avec les joueurs de son âge à l’AZ, il a connu une période prolifique devant le but, avant d’avoir l’occasion de se montrer avec Jong AZ. Il y a marqué huit fois en quatorze matches.

Lors du match d’UEFA Conference League contre le Shakhtar Donetsk (2-2), l’attaquant de 19 ans a fait ses débuts avec l’AZ 1. En Eredivisie, il a disputé trois rencontres sous les couleurs du club d’Alkmaar.

Le directeur technique Niels van Duinen se montre positif au sujet du développement du talent hongrois. « Je pense que Bendegúz est l’un des plus grands talents de sa catégorie d’âge et à son poste. Le fait que nous puissions le lier plus longtemps à l’AZ s’inscrit dans notre vision et nous en sommes donc fiers. »