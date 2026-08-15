L’AZ a parfaitement enchaîné après son excellent début de saison. Après ses victoires dans la Johan Cruijff Schaal contre le PSV (0-4) puis en Eredivisie face à l’ADO La Haye (2-0), le club a aussi surclassé samedi un FC Utrecht toujours bloqué à zéro point (1-4). Peer Koopmeiners, Weslley Patati, Mexx Meerdink et Ayoub Oufkir ont marqué pour l’AZ, provisoirement en tête de l’Eredivisie avec six points en deux matches.

Après une minute de silence en hommage à la légende d’Utrecht et meilleur buteur du club Leo van Veen (80 ans), décédé en juillet, les deux équipes ont débuté au Stadion Galgenwaard. Les supporters de l’équipe à domicile espéraient une réaction après la défaite 2-1 lors de la première journée contre le FC Groningue, et ont vu leurs joueurs presser très haut d’entrée sur la défense de l’AZ.

La tactique agressive de l’entraîneur Anthony Correia a rapidement offert des occasions à Utrecht, même si Ángel Alarcón et Yoann Cathline n’ont pas réussi à conclure. L’AZ est progressivement mieux entré dans son match au fil de la première période et a aussi montré les crocs par l’intermédiaire de Weslley et Koopmeiners. Eux non plus n’ont pas réussi à ouvrir le score.

La fin de la première période a clairement tourné à l’avantage de l’AZ, qui a converti sa domination dans le temps additionnel de la première mi-temps. Koopmeiners a enroulé un corner au premier poteau, où Dani de Wit a manqué son geste et le gardien Vasilis Barkas a été complètement surpris par la tentative directe du joueur de l’AZ, qui a récemment prolongé son contrat : 0-1.

Utrecht est revenu sur la pelouse pour la seconde période comme endormi, qui a commencé avec un carton jaune pour Ferdinand Pohl et le 0-2. Dave Kwakman a d’abord fracassé le poteau d’une lourde frappe, après quoi l’action est restée vivante et Kees Smit a servi Weslley. Le Brésilien a repiqué depuis la droite dans la surface avant d’enrouler magnifiquement dans le petit filet opposé : 0-2.

Utrecht était assommé, tandis que l’AZ débordait de confiance et est immédiatement parti à la chasse d’un nouveau but. Et celui-ci est tombé seulement deux minutes après le 0-2. Ro-Zangelo Daal a décalé sur le côté gauche Mateo Chávez, lancé dans son couloir, dont le centre précis vers le second poteau a été repris victorieusement par Meerdink.

À l’heure de jeu, Utrecht a malgré tout réduit l’écart sur sa première véritable occasion. Artem Stepanov a largement dominé son duel aérien avec Elijah Dijkstra et a placé sa tête gagnante avec rebond : 1-3. Il s’agissait du premier but encaissé par le gardien Jari De Busser, arrivé de Go Ahead Eagles, sous les couleurs de l’AZ.

Malgré ce contretemps, le suspense n’est jamais vraiment revenu à Utrecht. Et à cinq minutes de la fin, le score est même passé à 1-4. Chávez a lancé Oufkir, qui s’est facilement défait du très faible marquage de Neville Ogidi Nwankwo avant de voir sa frappe finir dans le coin opposé. Un magnifique moment pour le natif de Rotterdam, qui a ainsi inscrit son premier but avec l’AZ.