D’après Voetbal International, l’AZ Alkmaar cherche à recruter Sam de Grand, latéral gauche de 21 ans, afin de l’amener en Eredivisie. Pour l’instant, le Lommel SK s’oppose à ce transfert, malgré les intérêts du joueur, également membre des Jong Oranje.

Ce gaucher, né à Den Bosch il y a 21 ans mais parti en Belgique dès l’âge de quatre semaines, est l’un des joueurs les moins connus de la sélection néerlandaise espoirs.

Chez nos voisins du sud, il s’est révélé comme un latéral prometteur, formé successivement à OH Leuven, au RSC Anderlecht et au KRC Genk, avant de percer à Lommel.

Fin 2025, Michael Reiziger l’a convoqué chez les Jong Oranje, attirant pour la première fois l’attention des médias néerlandais.

Cette exposition pourrait s’amplifier si le défenseur rejoint l’AZ. Le club d’Alkmaar le considère comme le successeur idéal de Mees de Wit, lequel aspire à l’étranger.

L’AZ aurait déjà formulé plusieurs offres, mais Lommel n’est pas encore convaincu. Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028, le joueur est évalué à 1 million d’euros par Transfermarkt.

À ce jour, il a disputé 81 matchs officiels sous les couleurs de Lommel, inscrivant cinq buts et délivrant pas moins de vingt passes décisives.