L'AZ s'apprête à débourser plusieurs millions d'euros et doit faire face à un concurrent pour recruter Jayden Owusu-Oduro, actuellement à Rome

Selon le journaliste bien informé Mounir Boualin, l’AZ et Go Ahead Eagles sont parvenus à un accord verbal pour le transfert de Jari De Busser.

Le héros de la Coupe, âgé de 26 ans, s’apprête à rejoindre Alkmaar pour un montant de « plusieurs millions ». Ces deux dernières années, De Busser a défendu les buts de Go Ahead à 65 reprises.

Selon le journaliste, les dernières formalités, à savoir la visite médicale et quelques détails mineurs, devraient être réglées prochainement pour finaliser le transfert.

À Alkmaar, le club fait pleinement confiance aux qualités du gardien, vu comme un élément expérimenté et régulier, capable de rivaliser avec Rome-Jayden Owusu-Oduro. L’AZ entend ainsi renforcer la concurrence à ce poste.

À Deventer, le gardien belge entamait initialement la dernière année de son contrat.

Arrivé en 2024 en provenance du Lommel SK sans indemnité de transfert, il s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et le chouchou des supporters à De Adelaarshorst.

Grâce à ses performances, il a largement contribué au triomphe du club en Coupe. La saison dernière, il a été le gardien titulaire quasi sans interruption et a disputé 46 matchs officiels.