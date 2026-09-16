L’AZ a entamé mercredi la nouvelle saison de Ligue Europa par une courte défaite contre Sunderland. Au Stadium of Light, le club anglais s’est imposé 1-0 face au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, grâce à un penalty transformé par Enzo Le Fée.

Du côté de Sunderland, de retour en Europe pour la première fois depuis 1973, Robin Roefs a débuté dans les buts. Brian Brobbey a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Côté AZ, Ayoub Oufkir et Kees Smit, de retour de blessure, étaient titulaires, aux dépens de Calvin Stengs et Dave Kwakman.

L’AZ a bien débuté en Angleterre. Mieux encore : après une perte de balle de Le Fée, Ro-Zangelo Daal s’est retrouvé seul face à Roefs. Mais l’attaquant a gâché cette énorme occasion, Roefs parvenant à sauver les siens du pied.

Après une tête de Mexx Meerdink passée largement au-dessus quelques instants plus tard, Sunderland a pris l’initiative. Jari De Busser a été mis à contribution, mais il a répondu présent sur les tentatives de Le Fée, Nordi Mukiele et Kevin Danso.

À mesure que la pause approchait, le match prenait des allures de siège. Le Fée a touché le poteau puis le petit filet, Trai Hume a vu sa tentative passer de peu à côté et Danso n’est pas parvenu à dévier de manière décisive une frappe de Granit Xhaka. C’était presque un petit miracle que l’AZ atteigne la mi-temps sans encaisser.

L’AZ a également bien entamé la seconde période. Après un joli mouvement, Kees Smit a frôlé le cadre. Mais une nouvelle fois, l’initiative est ensuite revenue à Sunderland. Une tentative de Wilson Isidor est passée de peu à côté et De Busser a empêché Hume de marquer.

Le 1-0 flottait dans l’air, et après un peu plus d’une heure de jeu, Sunderland a obtenu l’occasion idéale d’ouvrir le score. L’arbitre a désigné le point de penalty après une faute de Weslley Patati sur Le Fée, avant que ce dernier ne transforme lui-même la sentence.

L’AZ est parti à la recherche de l’égalisation et s’est aussi procuré des occasions par l’intermédiaire de Daal, Valdemar Byskov et Meerdink. Dans l’autre camp, les entrants Brobbey et Nilson Angulo n’ont pas réussi à faire le break. Il n’y aura toutefois pas eu d’autres buts.