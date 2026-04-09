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Kees Smit AZIMAGO
Sam Vreeswijk

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L'AZ est confronté à une tâche quasi impossible après sa cuisante défaite contre le Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar
Ligue Conférence
Pedrinho
Isaque
I. Sadiq
J. Zoet
S. Mijnans
R. Daal
S. Maikuma
A. Santana
Eguinaldo

Jeudi soir, l'AZ s'est clairement incliné lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face au Shakhtar Donetsk. À Cracovie, en Pologne, où la rencontre a été déplacée en raison du conflit en Ukraine, les Ukrainiens l'ont emporté 3-0. Le match retour est programmé jeudi prochain à 18h45 à Alkmaar.

Chez les Néerlandais, Mees de Wit et Seiya Maikuma ont été alignés comme ailiers. Pour le Japonais, il s’agissait de sa première titularisation depuis début février. À gauche, Ibrahim Sadiq a été préféré à Ro-Zangelo Daal, ce dernier ayant été puni pour un retard et contraint de commencer sur le banc.

Le Shakhtar, actuel co-leader du championnat ukrainien, avait conclu la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence à la sixième place, ce qui lui avait permis d’éviter le tour intermédiaire. En huitièmes de finale, il avait ensuite éliminé le Lech Poznan 4-3 sur l’ensemble des deux matchs.

Les Ukrainiens ont immédiatement pris l’initiative, mais l’entame de match a surtout été marquée par un incident impliquant Isaque. Le milieu de terrain brésilien a mal atterri et a semblé perdre connaissance un instant ; les joueurs ont même formé un cercle autour de lui, avant qu’il ne reprenne ses esprits et ne poursuive la rencontre. Remplacé à la 25e minute par précaution, il a tout de même cédé sa place à un coéquipier.

Sinon, la première période s’est jouée sur un rythme élevé, avec peu d’occasions franches. Côté AZ, Sadiq a tenté sa chance de loin et Weslley a anticipé Patati sur un centre de l’ailier ghanéen. Dans le camp adverse, Jeroen Zoet a repoussé avec difficulté une tentative d’Alisson Santana.

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La seconde période démarre sur un rythme soutenu : Pedrinho expédie un coup franc sur la barre transversale, puis Patati, lancé en profondeur, se heurte à une parade de Dmytro Riznyk, tandis que Zoet repousse un essai lointain de Kauã Elias.

Dominateur, le Shakhtar a finalement ouvert le score à vingt minutes de la fin : Pedrinho a expédié le ballon dans la lucarne d’une frappe lointaine. L’AZ s’est alors réveillé et a lancé une réaction immédiate pour égaliser. Sven Mijnans et Mexx Meerdink se sont illustrés, mais les Alkmaarders n’ont pas réussi à conclure.

Le Shakhtar, lui, a frappé deux fois de plus : d’abord par Alisson, qui a repris de près un corner pour le 2-0, puis, deux minutes plus tard, le même Brésilien a conclu une action collective de classe pour le 3-0. L’AZ devra donc réaliser un miracle la semaine prochaine à l’AFAS Stadion. 

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