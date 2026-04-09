Jeudi soir, l'AZ s'est clairement incliné lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence face au Shakhtar Donetsk. À Cracovie, en Pologne, où la rencontre a été déplacée en raison du conflit en Ukraine, les Ukrainiens l'ont emporté 3-0. Le match retour est programmé jeudi prochain à 18h45 à Alkmaar.

Chez les Néerlandais, Mees de Wit et Seiya Maikuma ont été alignés comme ailiers. Pour le Japonais, il s’agissait de sa première titularisation depuis début février. À gauche, Ibrahim Sadiq a été préféré à Ro-Zangelo Daal, ce dernier ayant été puni pour un retard et contraint de commencer sur le banc.

Le Shakhtar, actuel co-leader du championnat ukrainien, avait conclu la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence à la sixième place, ce qui lui avait permis d’éviter le tour intermédiaire. En huitièmes de finale, il avait ensuite éliminé le Lech Poznan 4-3 sur l’ensemble des deux matchs.

Les Ukrainiens ont immédiatement pris l’initiative, mais l’entame de match a surtout été marquée par un incident impliquant Isaque. Le milieu de terrain brésilien a mal atterri et a semblé perdre connaissance un instant ; les joueurs ont même formé un cercle autour de lui, avant qu’il ne reprenne ses esprits et ne poursuive la rencontre. Remplacé à la 25e minute par précaution, il a tout de même cédé sa place à un coéquipier.

Sinon, la première période s’est jouée sur un rythme élevé, avec peu d’occasions franches. Côté AZ, Sadiq a tenté sa chance de loin et Weslley a anticipé Patati sur un centre de l’ailier ghanéen. Dans le camp adverse, Jeroen Zoet a repoussé avec difficulté une tentative d’Alisson Santana.

La seconde période démarre sur un rythme soutenu : Pedrinho expédie un coup franc sur la barre transversale, puis Patati, lancé en profondeur, se heurte à une parade de Dmytro Riznyk, tandis que Zoet repousse un essai lointain de Kauã Elias.

Dominateur, le Shakhtar a finalement ouvert le score à vingt minutes de la fin : Pedrinho a expédié le ballon dans la lucarne d’une frappe lointaine. L’AZ s’est alors réveillé et a lancé une réaction immédiate pour égaliser. Sven Mijnans et Mexx Meerdink se sont illustrés, mais les Alkmaarders n’ont pas réussi à conclure.

Le Shakhtar, lui, a frappé deux fois de plus : d’abord par Alisson, qui a repris de près un corner pour le 2-0, puis, deux minutes plus tard, le même Brésilien a conclu une action collective de classe pour le 3-0. L’AZ devra donc réaliser un miracle la semaine prochaine à l’AFAS Stadion.