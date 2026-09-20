AZ a décroché dimanche sa sixième victoire de la saison en Eredivisie. Dans un match chargé d’émotion face à Telstar, les joueurs d’Alkmaar se sont imposés 1-0 grâce à un but de Mexx Meerdink, profitant du faux pas du PSV sur la pelouse du FC Twente pour aborder la trêve internationale en tête du classement. La rencontre a surtout été marquée par Ronald Koeman junior, qui a décidé de jouer malgré le décès de sa mère Bartina.

Côté AZ, l’entraîneur Leeroy Echteld a procédé à deux changements par rapport au match de Ligue Europa contre Sunderland. Kees Smit et Jordy Clasie ont été remplacés par Calvin Stengs et Valdemar Byskov, titularisé pour la première fois.

Du côté de Telstar, où Jelani Seedorf a été préféré à Nökkvi Thórisson, Koeman Jr. était bien « simplement » dans les buts. Le moment fort absolu du match est arrivé à la 13e minute, lorsqu’il a reçu un magnifique témoignage de soutien de la part de toutes les personnes présentes.

Après un peu moins de vingt minutes, la première véritable attaque fluide a immédiatement débouché sur un but. Byskov a été trouvé à l’entrée de la surface et a lancé Meerdink d’une passe en profondeur. Malgré le marquage d’Abdelnour Soualhia, l’attaquant a trouvé l’espace pour frapper : 1-0.

Offensivement, Telstar s’est montré très impuissant en première période et n’a guère fait mieux qu’une frappe lointaine de Rui Mendes, sur laquelle le gardien Jari De Busser s’est montré vigilant. AZ a répliqué par Byskov, qui s’est heurté à Koeman Jr., sorti à sa rencontre.

Dix minutes après le retour des vestiaires, AZ a cru doubler la mise lorsque le remplaçant Smit a marqué après un premier arrêt de Koeman Jr. sur une tentative à bout portant de Meerdink. Ce dernier avait toutefois touché le ballon de la main : but refusé.

Cette action a aussi été l’un des rares temps forts de la seconde période, durant laquelle AZ n’a pas su transformer sa domination et les quelques occasions obtenues en but du 2-0. Même après la pause, Telstar a offensivement créé très peu de danger, et le score est donc resté à 1-0 à l’AFAS Stadion.