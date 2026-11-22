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L’AZ s’est imposé dimanche sans grande difficulté face au Sparta Rotterdam. Menée sur un but d’Isaac Babadi, l’équipe de Leeroy Echteld a égalisé moins de deux minutes plus tard avant de prendre le large après la pause : 1-5. L’AZ dépasse Feyenoord et occupe désormais la quatrième place ; le Sparta est quatorzième.

L’après-midi avait pourtant bien commencé pour le Sparta. Babadi, vivement critiqué à la pause , a ouvert le score après un quart d’heure à Het Kasteel. Le joueur prêté par le PSV est repiqué dans l’axe avant de voir sa frappe, qui semblait pouvoir être arrêtée, passer sous Jari De Busser : 1-0.

Ce score inattendu n’est pas resté longtemps affiché. Après un bon travail préparatoire de Ro-Zangelo Daal sur la gauche, Matéo Chávez a marqué d’une frappe dans le petit filet opposé.

Le reste de la première période a été de qualité médiocre, avec peu d’occasions de part et d’autre. Après la pause, l’AZ a haussé le rythme et a rapidement pris l’avantage. Servi dans sa course par l’ancien joueur du Sparta Ayoub Oufkir, Stengs a conclu du pied droit, son moins bon pied : 1-2.

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Ce but a libéré l’AZ, qui a très vite marqué à nouveau. Chávez a trouvé Dave Kwakman libre au milieu de terrain, et celui-ci a fait trembler les filets d’une frappe sèche de loin.

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Le Sparta a encore brièvement résisté par l’intermédiaire d’Andrej Kostic. La frappe du remplaçant, déviée par De Busser, a heurté le dessus de la barre transversale, tandis qu’un but de Daal à l’autre bout du terrain a été refusé pour une faute de Mexx Meerdink.

Un peu plus de dix minutes après ce but refusé, Daal a finalement pu célébrer. L’ailier a marqué sur une passe de Chávez, qui a ainsi ajouté deux passes décisives à son but.

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Un peu moins d’un quart d’heure avant la fin, la situation s’est encore aggravée pour le Sparta : son capitaine Bruno Martins Indi a reçu un deuxième carton jaune, et donc un rouge, pour une faute assez maladroite.

En infériorité numérique, le Sparta a encaissé un dernier but en fin de match. Wassim Bouziane a centré et Seiya Maikuma a joliment conclu au second poteau : 1-5.