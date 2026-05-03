Dimanche, le FC Twente a laissé échapper la victoire sur la pelouse de l’AZ dans les tout derniers instants du temps additionnel. Les Tukkers menaient 2-1 et semblaient sur le point de grimper au classement, mais, à la 95^e minute, Peer Koopmeiners, servi par le gardien Rome-Jayden Owusu-Oduro, a cruellement refroidi les espoirs des visiteurs : 2-2. Twente reste cinquième, à égalité de points avec l’Ajax (55), tandis que le NEC conserve la troisième place avec 56 unités.

L’AZ, déjà assuré de disputer la phase de groupes de l’Europa League grâce à sa victoire en Coupe, n’était pas sous la même pression. Chaque unité compte pourtant pour Twente dans la course à la troisième ou quatrième place. L’équipe de John van den Brom avait même reçu un sérieux coup de pouce avant même le coup d’envoi : ses rivaux, le NEC (1-1 contre Telstar) et l’Ajax (2-2 face au PSV), avaient déjà laissé filer des points précieux samedi.

Dominateur dès l’entame, AZ a ouvert le score après un peu plus de quinze minutes. Ro-Zangelo Daal a lancé Mees de Wit, dont le centre, mal repoussé par Stav Lemkin, est revenu sur Clasie. Le ballon revient parfaitement sur Clasie, dont la superbe volée, déviée par l’intérieur du poteau, fait mouche : 1-0.

Ce but a logiquement soulevé le moral des Alkmaarders, qui ont immédiatement tenté d’enfoncer le clou. Après un nouveau travail préparatoire de Daal et De Wit, Troy Parrott semblait bien parti pour porter le score à 2-0, mais Mats Rots, très vigilant sur sa ligne, a repoussé la tentative.

Après l’intervention de Rots, Twente a conservé le ballon et frappé moins d’une minute plus tard. Percutant l’axe de la défense d’Alkmaar, Sam Lammers a centré pour un partenaire, mais le ballon a été dévié par le pied d’Owusu-Oduro, offrant un c.s.c. : 1-1.

Twente a parfaitement entamé la seconde période. Après une première alerte repoussée avec autorité par Owusu-Oduro, le break est intervenu peu après. Une ouverture millimétrée du jeune prodige Ruud Nijstad a surpris la défense de l’AZ, permettant à Kristian Hlynsson de centrer pour Lammers, qui a conclu : 1-2.

Twente traverse ensuite une période difficile sans encaisser, puis se reprend dans les deux dernières minutes. Lammers, auteur d’un contrôle perfectible, manqua l’occasion de tuer le match. Les Alkmaarders jetèrent alors leurs dernières forces dans la bataille et assénèrent un coup de massue à la 95e minute : Koopmeiners transforma en but une passe d’Owusu-Oduro après une chevauchée solitaire, scellant le score à 2-2.