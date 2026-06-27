Selon Voetbal International, Lequincio Zeefuik sera prêté au Fortuna Sittard pour la saison à venir. L’AZ a donné son feu vert à ce nouveau prêt concernant son attaquant de 21 ans.

Le club a vu Kaj Sierhuis et Paul Gladon partir librement au NEC Nimègue et au NAC Breda, poussant l’entraîneur Danny Buijs à rechercher un nouvel attaquant.

Le talentueux Zeefuik, dont la réputation de finisseur est déjà solide, est attendu la semaine prochaine à Sittard pour pallier le départ du meilleur buteur du club.

Excelsior Rotterdam espérait aussi l’accueillir, mais le club de Rotterdam a été devancé. Le fait que Buijs ait déjà travaillé avec son frère Deyovaisio a profité à Fortuna.

Prêté par le club d’Alkmaar la saison passée, il avait été temporairement repris par Heracles en janvier.

L’attaquant a inscrit deux buts sous les couleurs alméloises, sans pouvoir éviter la relégation du club. Auparavant, l’AZ l’avait déjà prêté à OH Leuven, en Belgique.

Sous les couleurs d’AZ, il n’a disputé que 24 matchs officiels, pour un but et une passe décisive.