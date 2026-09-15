L’AZ affronte le très populaire Brian Brobbey, qui peut encore s’améliorer dans un domaine

L’AZ lance son aventure en Ligue Europa mercredi avec un déplacement sur la pelouse de Sunderland. L’adversaire anglais a fortement reculé et s’est longtemps surtout fait connaître grâce à la série Netflix Sunderland ’Til I Die. Désormais, ce sont toutefois les performances qui occupent le devant de la scène. Voetbalzone s’est entretenu, à l’approche de ce choc européen, avec le suiveur du club Philip Smith du Sunderland Echo au sujet du club populaire du nord-est de l’Angleterre.

Par Rian Rosendaal

Des Néerlandais populaires

Les Néerlandais Robin Roefs et Brian Brobbey sont particulièrement populaires auprès des supporters de Sunderland, souligne Smith dans cet entretien en amont du rendez-vous de Ligue Europa au Stadium of Light. « Roefs a réalisé une excellente saison dernière et les fans étaient heureux qu’il signe récemment un nouveau contrat. On craignait en effet que sa bonne forme n’attire l’attention de clubs de Ligue des champions. Il dégage du calme et de la fiabilité, exactement ce que tout supporter attend d’un gardien. »

À propos de Brobbey aussi, recruté en 2025 à l’Ajax pour 20 millions d’euros, le suiveur de Sunderland n’a que des mots positifs. « Brobbey est devenu un véritable héros culte parmi les fans, notamment parce qu’il a inscrit la saison dernière, dans le temps additionnel, le but de la victoire lors du déplacement chez l’ennemi juré Newcastle United. En outre, les supporters apprécient énormément le fait qu’il soit un avant-centre à l’ancienne, un profil que l’on voit encore très rarement dans le football moderne. »

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Très apprécié, Brobbey est lié à Sunderland jusqu’au 30 juin 2029, un club qui s’est incliné samedi dernier à domicile 0-2 face au champion en titre Arsenal au terme d’un duel turbulent. Il est toutefois tout à fait possible que l’attaquant puissant soit parti avant cette date. « C’est possible, car plusieurs très grands clubs suivent de près son évolution », sait Smith. « Pas seulement en Premier League, mais aussi pendant la Coupe du monde. Si l’on regarde l’étape vers un statut de titulaire régulier en pointe en Ligue des champions, marquer plus souvent est probablement ce que Brobbey doit encore ajouter à son jeu. Bien sûr, Sunderland doit pour cela lui créer davantage d’occasions franches, mais c’est sans doute le secteur dans lequel il peut encore franchir un cap. »

Sunderland a terminé la saison dernière, en tant que promu, à une belle septième place en Premier League. La récompense est une participation à la phase de ligue de la Ligue Europa. Une perspective séduisante, mais ce calendrier particulièrement chargé peut aussi avoir des inconvénients. « Il y a à la fois de l’enthousiasme et une certaine inquiétude. La priorité est clairement de trouver de la stabilité en Premier League et il est difficile d’évaluer ce que nous pouvons attendre en Europe, même si les clubs anglais affichent un excellent bilan dans ces compétitions grâce à leur avance financière. Je pense que la plupart des supporters seraient très satisfaits avec une place dans le ventre mou du championnat et une belle aventure en Ligue Europa », prédit le suiveur du club pour le journal local.

L’AZ fait-il parler à Sunderland ?

Pour l’instant, l’attention se porte sur la venue de l’AZ, co-leader de Vriendenloterij Eredivisie, au Stadium of Light. Un match qui suscite assurément de l’intérêt chez les Black Cats, malgré le fait que ce ne soit ni l’Ajax, ni le PSV, ni Feyenoord qui se déplacent en Angleterre. « Bien sûr que oui », sourit Smith. « Il s’agit du premier match européen de Sunderland depuis 53 ans. C’est donc une soirée particulière. Pas seulement pour le club, mais aussi pour la ville. Il y aura une atmosphère spéciale et tout le monde attend ce match avec énormément d’impatience. En ce qui concerne l’AZ, il est vrai que la plupart d’entre nous ne connaissent pas très bien le club, mais il y a beaucoup de respect pour son début de saison et pour le fait qu’il ait beaucoup plus d’expérience européenne que Sunderland. »

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Régis Le Bris est le manager chargé d’apporter des succès européens cette saison. Le Français de 50 ans a rejoint Sunderland en 2024 et a obtenu dès l’année suivante la montée en Premier League. La première année de retour au plus haut niveau a été un immense succès pour le club. Sunderland a totalisé 54 points, soit son plus haut total en Premier League depuis 2001. En outre, le Stadium of Light s’est transformé en forteresse presque imprenable et un billet européen a donc été décroché. Pour les fans, le point culminant absolu a été les deux victoires face au rival Newcastle United. Le Bris jouit donc d’une très grande estime auprès des supporters de l’actuel quatorzième, sait aussi Smith.

« Sans aucun doute, il est l’un des meilleurs managers de Sunderland de l’ère moderne. Peter Reid a obtenu il y a un quart de siècle – après une promotion – deux septièmes places en Premier League. Mais l’écart entre le Championship et la Premier League est aujourd’hui beaucoup plus grand. La performance de Le Bris la saison dernière était donc stupéfiante. La plupart placeraient probablement encore Reid en tête de leur liste, mais Le Bris appartient à cette même catégorie. Et s’il réussit encore une bonne saison, il sera peut-être même considéré comme le meilleur manager de l’histoire », estime Smith, qui tient lui aussi le technicien français en très haute estime.

Série noire en Angleterre

L’AZ vise d’ailleurs mercredi sa toute première victoire sur le sol anglais. Par le passé, le club d’Alkmaar a notamment perdu sans discussion contre Arsenal et Manchester United. En 2023, l’AZ n’a pas fait le poids face à West Ham United en demi-finales de la Conference League, une compétition européenne que le club anglais a finalement remportée. Cette même année, Aston Villa s’était également montré trop fort. Lors de la saison 2024/25, deux défaites ont été concédées contre Tottenham Hotspur en Ligue Europa. La saison dernière, l’équipe de Leeroy Echteld s’est inclinée 3-1 face au futur vainqueur Crystal Palace en Conference League, malgré un but de Sven Mijnans, parti au PSV.