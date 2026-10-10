Patrick Kabou, l'un des membres de l'équipe de défense sénégalaise, a affiché un grand optimisme quant aux chances de son pays de remporter le recours déposé devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans le litige qui l'oppose au Maroc au sujet du titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, assurant que la qualité de l'équipe de défense et les arguments juridiques présentés donnent au Sénégal de solides raisons d'espérer une décision en sa faveur.

Kabou fait partie de l'équipe de défense sénégalaise, qui a assisté à l'audience du TAS, aux côtés du duo Seydou Diagne et Aly Fall.

Les déclarations de Kabou, avocat et enseignant-chercheur, sont intervenues lors d'un entretien avec la radio-télévision sénégalaise « RTS », à l'issue de l'audience qui s'est tenue avant-hier jeudi dans la ville suisse de Lausanne, dans l'attente de la décision du collège arbitral concernant le recours sénégalais contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer le titre au Maroc.

Kabou a précisé, selon les propos rapportés par le siteSenewebsénégalais, qu'il ne pouvait pas entrer dans les détails du dossier en sa qualité d'avocat impliqué dans l'affaire, mais qu'il livrait son appréciation en tant qu'enseignant-chercheur, saluant le travail accompli par l'équipe de défense sénégalaise dirigée par l'avocat Seydou Diagne.

Nos chances de victoire sont de 200 %

L'avocat sénégalais a affirmé que le choix de l'équipe de défense n'avait rien d'aléatoire, soulignant que les avocats impliqués dans l'affaire disposent d'une grande expérience des procédures devant le Tribunal arbitral du sport.

Kabou a déclaré : « Quand on voit les noms des avocats qui ont pris en charge ce dossier, on se sent confiant. Ce sont des noms que l'on croise constamment dans les couloirs du Tribunal arbitral du sport, et ce sont des avocats aguerris aux procédures. »

Il a également loué le mémoire juridique préparé par l'équipe dirigée par Diagne, estimant qu'il se distinguait par sa cohérence, sa précision et sa clarté dans la présentation des demandes et des arguments sénégalais.

Il a ajouté, pour exprimer l'ampleur de son optimisme : « Quand on prend connaissance du mémoire préparé par l'équipe dirigée par Diagne, nos chances, si je voulais les exprimer en pourcentage, s'élèvent à 200 %. »

Malgré cette confiance, la décision de l'affaire demeure du ressort du seul collège arbitral, qui rendra son verdict après avoir étudié les moyens des parties et leurs plaidoiries.

Un appel à trancher l'affaire rapidement

Au-delà des aspects juridiques, Kabou a exprimé son espoir de voir le litige tranché rapidement, alors que le public sénégalais attend la décision finale concernant le titre.

Il a déclaré avec assurance : « Nous devons continuer à conserver notre coupe, car elle nous appartient déjà bel et bien. Et si possible, nous devrons trouver une autre manière de la fêter, après l'avoir déjà fêtée. »

Kabou avait également pris en charge la défense des intérêts de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à l'issue de la finale du tournoi.

Les déclarations de l'avocat reflètent la confiance de l'équipe de défense sénégalaise dans sa position juridique, mais elles ne scellent pas l'issue de l'affaire ; les deux parties attendent en effet la décision du TAS, qui déterminera le sort final du recours déposé au sujet du titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Selon des rapports de presse sénégalais, le TAS devraitrendre son verdict entre le 18 et le 22 octobre courant.