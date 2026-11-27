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L'avocat espagnol Juan de Dios Crespo, qui a défendu la sélection sénégalaise devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), a affirmé que la décision du Maroc de continuer à jouer après l'interruption de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a été déterminante pour rendre le titre au Sénégal.

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Crespo a ajouté que si la sélection marocaine avait refusé de terminer le match, elle aurait remporté le titre sur le score de 3-0.

Selon Crespo, cette démarche a confirmé que le match s'était poursuivi sous l'autorité de l'arbitre et s'était achevé conformément à ses décisions, et elle a affaibli le fondement juridique de la plainte déposée ensuite par le Maroc au sujet du retrait du Sénégal. Il a indiqué avoir estimé dès le départ que l'affaire pouvait aboutir, tout en reconnaissant que la défaite du Sénégal devant le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) suscitait certains doutes.

Crespo a déclaré à l'agence de presse espagnole EFE : « J'ai estimé dès le départ que l'affaire pouvait aboutir. Ce n'était pas tout à fait clair, mais je considérais que les Lois du jeu édictées par l'International Football Association Board (IFAB) priment sur le règlement du tournoi », estimant que la décision du Tribunal arbitral du sport a confirmé la justesse de cette lecture.

Le tribunal a accepté le recours de la Fédération sénégalaise et annulé la décision du jury d'appel de la CAF, qui avait déclaré le Sénégal perdant pour abandon et accordé au Maroc la victoire sur tapis vert 3-0.

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Le tribunal a ainsi rétabli la décision initiale du jury disciplinaire de la CAF et validé le résultat obtenu sur le terrain, à savoir la victoire du Sénégal 1-0.

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Crespo a estimé que la décision du Maroc de revenir sur la pelouse et de se préparer à tirer le penalty a été le facteur décisif dans cette affaire.

Il a déclaré : « Si le Maroc avait annoncé qu'il ne voulait pas tirer le penalty ni terminer le match, l'arbitre aurait sifflé la fin de la rencontre et il aurait remporté le tournoi sur le score de 3-0. Rien de plus. »

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Il a ajouté : « La clé de tout, c'est que le Maroc est revenu sur le terrain. S'il n'était pas revenu, cela aurait été plus difficile pour le Sénégal, voire impossible. »

L'avocat a expliqué que le fondement juridique de la décision repose sur la Loi 5 des Lois du jeu de l'IFAB, qui confère à l'arbitre le pouvoir de diriger le match et d'y mettre fin. Il a souligné que cette règle était en vigueur au moment des faits et que les décisions de l'arbitre concernant le déroulement du jeu et le résultat relèvent de ses prérogatives.

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Il a déclaré : « C'est l'arbitre qui décide du début et de la fin du match, point. »

Dans ce contexte, Crespo s'est appuyé sur le principe des « décisions de terrain », qui protège les décisions arbitrales prises pendant le match de toute révision ultérieure, sauf dans des circonstances précises et exceptionnelles.

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Selon l'interprétation de l'avocat, le Tribunal arbitral du sport a estimé que l'arbitre avait agi dans le cadre de ses prérogatives en autorisant la reprise du match à la 109e minute, après que les deux sélections étaient revenues sur la pelouse et s'étaient montrées prêtes à poursuivre la rencontre. Le tribunal n'a pas non plus jugé sa décision arbitraire ou influencée par des facteurs extérieurs.

Crespo considère que la protection des décisions de l'arbitre relatives au déroulement du match est quasi absolue, même s'il reconnaît l'existence d'exceptions, comme les erreurs sur l'identité du joueur devant recevoir un carton.

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Il a toutefois insisté sur le fait que les instances disciplinaires n'ont pas le pouvoir de modifier le résultat d'un match déjà terminé au seul motif qu'elles sont en désaccord avec une décision arbitrale prise sur le terrain.

Concernant les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique, sur lesquels le Maroc s'est appuyé pour demander que le Sénégal soit déclaré forfait et perdant, l'avocat a estimé qu'ils ne s'appliquaient pas à ce cas, puisque l'arbitre n'avait pas mis un terme définitif au match, mais avait au contraire permis sa reprise et son achèvement.

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Crespo a également rappelé que la FIFA a modifié par la suite son règlement disciplinaire, de sorte que les équipes qui quittent partiellement ou totalement la pelouse peuvent désormais être déclarées perdantes.

Il a déclaré : « Je pense que c'est l'affaire Sénégal-Maroc qui a poussé à changer la règle », précisant que la décision du Tribunal arbitral du sport a été rendue à l'unanimité des trois membres de la formation arbitrale.