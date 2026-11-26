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Juan de Dios Crespo, l'avocat espagnol qui a défendu la Fédération sénégalaise de football devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), a assuré que les chances du Maroc de faire annuler la décision ayant attribué au Sénégal le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 étaient infimes, écartant tout nouveau changement dans l'identité du vainqueur.

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Le Tribunal arbitral du sport avait officiellement attribué le titre au Sénégal le 24 novembre , après avoir accepté l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise contre la décision de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré le Maroc vainqueur de la finale en raison de la sortie du terrain des joueurs sénégalais pendant plusieurs minutes.

Invité de l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », Crespo a expliqué que les chances du Maroc de faire aboutir son recours contre la décision étaient quasi nulles : « Il est très rare que des recours de ce type aboutissent. La probabilité que la situation tourne en faveur du Maroc est de 0,00001 %. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais c'est quasiment impossible en pratique. »

De son côté, le média français « Foot Mercato » a estimé que les propos de l'avocat espagnol relevaient de la moquerie à l'égard du camp marocain.

L'avocat est revenu sur ses débuts dans ce dossier, assurant qu'il était convaincu dès le départ que la première décision, qui avait attribué le titre au Maroc, pouvait être annulée, lui qui avait rejoint l'équipe de défense sénégalaise en février dernier.

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« J'ai été désigné en février, et en mars, nous avons tenu une conférence de presse à Paris en présence de médias du monde entier. La première chose que j'ai dite, c'est que la décision était absurde et ridicule, et qu'elle changerait quoi qu'il arrive », a déclaré Crespo.

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L'avocat a également dévoilé les coulisses de sa désignation pour défendre le Sénégal, expliquant que ses relations dans les milieux sportifs sénégalais avaient joué un rôle dans l'attribution de cette mission, avant qu'il ne reçoive un appel d'un avocat marocain deux jours seulement après sa nomination.

« Les responsables sénégalais m'ont contacté en raison de mes relations là-bas. Deux jours plus tard, un ami marocain, avocat spécialisé en droit du sport, m'a appelé pour me dire que la Fédération marocaine cherchait des avocats. Mais je lui ai répondu qu'il était impossible de travailler avec eux, car j'étais déjà de l'autre côté du dossier », a-t-il ajouté.

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Crespo a aussi évoqué le comportement des joueurs marocains lors de la finale, estimant que leur insistance à rester sur la pelouse avait été un facteur décisif dans le déroulement des événements, d'autant que la rencontre avait repris après le retour des joueurs sénégalais.

Il a expliqué que le Maroc aurait pu s'assurer le titre s'il avait refusé la reprise du match, ou si Brahim Díaz ne s'était pas présenté pour tirer le penalty, soulignant que la sélection marocaine s'était accrochée à sa chance de remporter la rencontre au lieu de considérer le titre comme déjà acquis.