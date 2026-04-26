L’avocat de Gianluca Rocchi a réagi à l’ouverture d’une enquête sur son client, le responsable des affaires arbitrales, soupçonné de « complicité de fraude sportive » pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025.

Antonio D’Avirro a déclaré à l’Ansa ne pas comprendre l’acte d’accusation : « On évoque l’implication de plusieurs personnes, mais ces dernières ne sont mentionnées nulle part. Je n’ai jamais vu qu’une partie supposée à un accord de fraude sportive ne soit pas désignée. »

Selon le procureur, il existerait une collaboration avec d’autres personnes, mais la défense de Rocchi ignore qui pourrait être impliqué. « Nous sommes complètement dans le flou », a déclaré l’avocat, convaincu que le parquet italien doit citer les autres parties dans l’acte d’accusation.

Samedi, l’intéressé a affiché son étonnement et a rejeté toute implication : « Je suis convaincu d’avoir toujours agi correctement et j’ai pleinement confiance en la justice. » Il s’est immédiatement mis en retrait de ses fonctions à la tête de la CAN, la Commission nationale italienne des arbitres, et attend désormais son interrogatoire, fixé au 30 avril.

Les rencontres visées par l’enquête du procureur Maurizio Ascione sont Bologna-Inter du 20 avril 2025, la demi-finale de la Coppa Italia Inter-AC Milan du 23 avril 2025, Parme-Udinese du 1^(er) mars 2025 et Inter-Hellas Vérone du 6 janvier 2024.

Rocchi est accusé d’être intervenu directement auprès de l’arbitre vidéo Daniele Paterna. Selon le procureur, des éléments probants montrent que Paterna s’est tourné vers Rocchi, lequel aurait frappé plusieurs fois à la vitre du poste de la VAR alors que l’équipe discutait d’un possible penalty en faveur de l’Udinese.

Selon l’accusation, Rocchi aurait reproduit ce comportement lors de la rencontre Inter-Hellas Vérone en janvier 2024, cette fois auprès de l’arbitre vidéo Luigi Nasca. Avant le but, Alessandro Bastoni aurait asséné un coup de coude au joueur de Parme Ondrej Duda, mais, fait notable, l’incident n’a pas été examiné. Le procureur estime que Nasca s’en est « délibérément abstenu, en concertation avec d’autres ».