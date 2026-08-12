L’avocat de Roberto Martínez réagit à l’intérêt de la KNVB : « Si Nigel de Jong appelle, alors… »

Voetbal International a contacté l’avocat de Roberto Martínez et l’a interrogé sur le supposé intérêt de l’équipe des Pays-Bas. Selon lui, un accord est très improbable.

Mardi soir, De Telegraaf a révélé que Nigel de Jong aurait parlé avec Martínez au nom de la KNVB au sujet du poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas.

Voetbal International a alors décroché son téléphone et appelé l’avocat de Martínez, Jesse de Preter. Selon lui, il n’y a (encore) rien de concret.

« Si Nigel de Jong appelle, nous discuterons. Mais traditionnellement, la KNVB opte pour un entraîneur néerlandais et, financièrement, je soupçonne que les attentes sont très éloignées. Je ne vois pas comment cela peut déboucher sur un accord », rapporte VI de sa bouche.

Martínez a dirigé pendant des années la génération dorée de la Belgique, mais ces derniers temps, il était le sélectionneur du Portugal. Lors de la Coupe du monde l’été dernier, il a été éliminé de manière décevante en huitièmes de finale par l’Espagne, future championne du monde.

Martínez entretient une relation chaleureuse avec Jordi Cruijff et est en outre un partisan de la philosophie de jeu de son père Johan. La manière dont se sont déroulées les premiers échanges avec l’Espagnol n’est pour l’instant pas claire.