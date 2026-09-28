L’avocat de Leao : « Notre plan a toujours été d’attendre la fin du mercato pour quitter l’AC Milan »

L’avocat de Rafael Leao, Antonio Leo, a révélé les coulisses du transfert du joueur portugais à Galatasaray, lors du Workshop de Sportitalia





SES MOTS - Voici les mots d’Antonio Leo sur les projets de l’entourage de Leao en vue du transfert qui s’est concrétisé à la fin du mercato : « Dans ces négociations, l’essentiel est d’avoir un plan. Notre plan était de toute façon celui de décider à la fin du mercato, indépendamment de Galatasaray ou d’une autre équipe : toutes les parties concernées étaient au courant de cette volonté. Donc nous, dès le début, avions dit que notre décision arriverait à la fin du mercato pour toute une série de raisons, y compris d’opportunité. Vous comprenez bien pourquoi, dans les derniers jours du mercato, tout peut arriver ».