L'avis de l'arbitre... La star du FC Barcelone méritait-elle d'être expulsée face à l'Atlético de Madrid ?

Le match opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, qui s'est déroulé ce samedi au stade « Riazor Metropolitano », a été marqué par une intervention décisive de la vidéo-arbitrage (VAR), en faveur du Barça qui s'est imposé 2-1, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

L'arbitre est en effet revenu sur sa décision d'expulser le défenseur catalan Gerard Martín à la 46e minute, suite à un tacle violent sur le joueur de l'Atlético, Tiago Almada.

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Le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans l'arbitrage, a qualifié cette décision d'« intervention courageuse du VAR », estimant que Martin « a effectué un dégagement maîtrisé du ballon et, dans le mouvement, a piétiné la cheville d'Almada, qui avait envahi son espace ».

Le réseau a ajouté que cette action ne méritait pas de carton rouge, la Commission technique espagnole des arbitres (CTA) classant ce type de geste comme passible uniquement d'un carton jaune.

L'arbitre avait initialement expulsé Martin en raison de la violence du tacle, mais l'examen de l'action à l'écran a montré que le jeune défenseur avait d'abord frappé le ballon avant de heurter le pied de son adversaire, ce qui a conduit l'arbitre à annuler l'expulsion et à se contenter d'un avertissement.