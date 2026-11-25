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Beşiktaş a vécu un voyage effrayant vers la Géorgie pour son match de Ligue Europa contre Hapoel Beer-Sheva. Son avion a été frappé plusieurs fois par la foudre pendant le vol. L’appareil n’a pas pu atterrir à Batoumi en raison du mauvais temps et a été dérouté vers l’aéroport de Rize-Artvin, en Turquie. L’équipe doit désormais effectuer la dernière étape du trajet par la route.

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La foudre frappe l’avion de l’équipe

L’avion privé de Beşiktaş a quitté l’aéroport Sabiha Gokcen d’Istanbul vers midi, mais a tourné dans l’espace aérien géorgien avant d’être dérouté, les conditions à Batoumi ne permettant pas d’atterrir. Selon Haber 7, des responsables du club ont indiqué à TRT Spor que l’avion avait été frappé plusieurs fois par la foudre et que l’équipe avait subi de fortes turbulences.

Après l’atterrissage à Rize, ces responsables ont déclaré : « C’est le vol le plus éprouvant que nous ayons jamais effectué. » Les mouvements de l’appareil en vol sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux, quelque 3 000 personnes suivant le vol en direct.

L’équipe terminera le trajet par la route

Beşiktaş a confirmé le déroutement dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « L’avion transportant notre équipe, qui se rendait à Batoumi, en Géorgie, pour le match de Ligue Europa de l’UEFA contre Hapoel Beer-Sheva, a atterri à Rize en raison des mauvaises conditions météorologiques à Batoumi. Notre équipe rejoindra Batoumi par la route. »

Ce contretemps a également contraint le club à annuler la conférence de presse d’avant-match de l’entraîneur Vincenzo Italiano, prévue à Batoumi la veille de la rencontre, l’équipe devant effectuer le trajet depuis Rize par la route.

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L’équipe d’Italiano privée de l’avantage du terrain

Beşiktaş reçoit pour cette rencontre, mais le match se joue en Géorgie, car les clubs israéliens ne peuvent pas disputer de rencontres en Turquie. L’UEFA a régulièrement déplacé ce type de rencontres sur terrain neutre en raison de préoccupations liées à la sécurité et de tensions diplomatiques. Beşiktaş est donc privé de l’avantage de jouer au stade Tupras et a dû se rendre à Batoumi, sur la côte de la mer Noire.

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L’équipe d’Italiano aborde ce match portée par la forme de Dusan Vlahovic, qui a inscrit un doublé contre Konyaspor , portant son total à cinq buts en trois matches.

Beşiktaş se concentre sur jeudi

Beşiktaş affronte Hapoel Beer-Sheva jeudi et espère que ce voyage chaotique ne pèsera pas sur les joueurs.

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Italiano espère que son équipe laissera cette frayeur derrière elle et décrochera une précieuse victoire en Ligue Europa.