L’avertissement que Pérez a ignoré ! Laporta avait prédit que Mbappé risquait de semer la zizanie dans le vestiaire du Real

Les couloirs du « Santiago Bernabéu » sont en ébullition alors que la deuxième saison du Français Kylian Mbappé touche à sa fin ; les statistiques de buts ne suffisent plus à elles seules à convaincre les supporters ou les analystes.

Alors que le Real Madrid peine à conquérir les grands titres pour la deuxième saison consécutive, les interrogations se multiplient sur la pertinence du « nouveau projet des Galactiques » piloté par Florentino Pérez.

Dans ce contexte, les déclarations passées de Laporta refont surface.

Alors que la crise sportive s’aggrave sur le terrain, les réseaux sociaux et le milieu footballistique exhumèrent les déclarations « prémonitoires » que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait accordées en mars 2024 au journal Mundo Deportivo.

À l’époque, d’un ton assuré, Laporta avait averti que l’arrivée de Mbappé ne serait pas un « cadeau », comme certains le pensaient, mais plutôt le « détonateur » de crises internes.

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Il avait alors déclaré : « Ils ont un problème là-bas... Ils devront vendre un joueur, car les deux (Mbappé et Vinícius) ne jouent pas au même poste. Et en ce qui concerne les salaires, cela risque de créer des tensions dans le vestiaire. »

Le dilemme identitaire

Ses propos, tenus il y a deux ans, semblent aujourd’hui se concrétiser : le club royal, qui refusait de se séparer de ses stars à l’arrivée de Mbappé, affronte désormais des dilemmes tactiques complexes.

L’entraîneur peine encore à trouver la formule garantissant la complémentarité entre Mbappé et Vinícius Júnior, tous deux attirés vers l’aile gauche, ce qui a fait perdre à l’équipe son équilibre offensif et l’identité qui la caractérisait ces dernières années.

Les répercussions ne se limitent pas au terrain : elles ont gagné le vestiaire. D’après plusieurs sources, les discussions autour de la prolongation de Vinícius Júnior ont achoppé, le Brésilien réclamant une rémunération alignée sur son niveau technique au regard des émoluments du nouveau « numéro 10 ».

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Des statistiques, mais pas de substance

Malgré ses nombreux buts, Mbappé est critiqué car ses réalisations ne se traduisent pas par des titres, et certains estiment même que sa présence affaiblit le collectif.

Le Real Madrid se trouve aujourd’hui dans une situation où il a besoin d’une « révolution corrective » interne pour sauver son projet sportif, tandis que les rumeurs vont bon train quant à savoir si Pérez a mal évalué les conséquences de cette transaction d’un milliard d’euros.