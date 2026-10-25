L’avertissement de Gio ! L’entraîneur du Feyenoord assure que le PSV, champion en titre, reste l’équipe à battre

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L’entraîneur du Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a insisté sur le fait que le PSV, champion en titre, restait favori avant leur confrontation décisive en Eredivisie. Van Bronckhorst a également évoqué la cohésion du vestiaire et sa relation de longue date avec l’entraîneur adverse, Peter Bosz.

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Feyenoord se rend à Eindhoven pour creuser l’écart

Leader de l’Eredivisie, Feyenoord se rend au Philips Stadium dimanche avec l’objectif de porter à sept points son avance sur le PSV, champion en titre. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst arrive en pleine forme sur la scène nationale, malgré une courte défaite 1-0 sur le terrain du Real Betis en compétition européenne.

Le club de Rotterdam retrouve le milieu de terrain Jakub Moder, remis d’une blessure au genou qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains.

Van Bronckhorst a également confirmé qu’un récent différend à l’entraînement entre Anis Hadj Moussa et Sem Steijn avait été entièrement réglé.

Van Bronckhorst donne le PSV favori malgré les absences

Selon NOS, malgré les blessures de longue durée de plusieurs joueurs clés du PSV, dont Jerdy Schouten, Van Bronckhorst estime que le club d’Eindhoven dispose d’un effectif très fourni. « Je pense que le PSV est une équipe très forte actuellement. Il a quelques problèmes avec des joueurs indisponibles, mais on parle d’une équipe qui a été championne trois années de suite », a déclaré Van Bronckhorst.

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Lorsqu’un journaliste a suggéré qu’un match nul satisferait Feyenoord, l’entraîneur a déclenché les rires dans la salle de presse : « Et vous, qui soutenez-vous ? »

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« Nous voulons tout donner pour gagner chaque match, et nous le ferons dès la première minute », a-t-il ajouté.

L’entraîneur évoque ses souvenirs et sa relation avec Peter Bosz

Van Bronckhorst a évoqué avec plaisir ses premières années de joueur aux côtés de Peter Bosz à Feyenoord dans les années 1990. « Peter a toujours été très positif avec moi ; bien sûr, il voyait mon talent. Déjà à l’époque, il pensait que ma carrière pouvait très bien se dérouler », s’est souvenu Van Bronckhorst.

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L’entraîneur de Feyenoord a également salué le parcours de Bosz sur les bancs de grands clubs européens. « Peter a eu une grande carrière ; il a aussi entraîné de très grands clubs à l’étranger. C’est un entraîneur dont nous, entraîneurs néerlandais, pouvons être fiers. »

La course au titre donne le ton en Eredivisie

Le choc de dimanche pèsera sur la dynamique de la course au titre aux Pays-Bas, alors que Feyenoord cherche à affirmer sa domination.

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C’est à Eindhoven que l’on saura si Feyenoord peut conserver son bilan parfait à l’extérieur ou si le PSV ramènera l’écart à un seul point.

Les deux entraîneurs abordent cette confrontation tactique avec une confiance totale en leurs effectifs respectifs.