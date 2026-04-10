L’avenir de Vlahović se joue à 6 millions d’euros : la différence entre un rêve et la réalité

La Juventus et l’attaquant serbe Dušan Vlahović ont convenu de ne pas précipiter les discussions afin de préserver les progrès déjà réalisés. Les deux parties demeurent confiantes quant à la possibilité de trouver un accord pour prolonger le contrat. La semaine prochaine s’annonce décisive : une nouvelle réunion entre le père du joueur, Miloš Vlahović, et la direction du club doit permettre de régler les derniers points en suspens et de finaliser l’accord.

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Selon le média italien Tutto Mercato : « Les deux parties ont déjà trouvé un accord de principe sur la rémunération : le joueur percevra plus de 6 millions d’euros par an avec les primes, mais son salaire restera inférieur à celui de son coéquipier Kenan Yildiz, qui deviendra le mieux payé du effectif à partir de la saison prochaine avec 7 millions d’euros annuels. »

Elle précise : « La durée du contrat a été fixée à deux ans. Si les deux parties ont validé ce point, des interrogations subsistent dans l’entourage du joueur, ses proches craignant qu’un bail aussi court ne donne un avantage excessif au club, d’autant que le joueur pourrait revenir sur le marché des transferts dès l’été suivant. »

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La Juventus devance pour l’instant le FC Barcelone dans la course à Vlahovic.

En interne, la Juventus maintient une position claire : si l’avenir de Vlahović reste incertain, le club est disposé à lui accorder une nouvelle chance de briller après quatre saisons en dents de scie, en contrepartie d’un salaire élevé qu’il aurait du mal à négocier ailleurs. Le club sait par ailleurs que l’attaquant n’a signé nulle part ailleurs et ne manifeste, pour l’instant, aucun intérêt pour les offres extérieures.

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Une blessure qui change la donne

Jusqu’alors focalisé sur une fin de saison idéale pour élargir ses options et renforcer sa position dans les négociations, l’attaquant a vu sa préparation perturbée par une blessure qui l’a privé de la conclusion qu’il espérait.

Toutefois, l’intérêt persistant de la Juventus pourrait servir de levier dans les discussions, à condition que l’attaquant ou son entourage fasse preuve de souplesse sur la prime à la signature et les commissions d’agents, d’après les informations de « Tutto Mercato ».

Selon les estimations, environ 6 millions d’euros demeurent le principal point de désaccord entre les deux parties. Si ce montant n’est pas négligeable, il ne devrait pas compromettre un projet visant à bâtir une relation stable entre le joueur et le club, fondement essentiel d’un avenir commun.

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