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La relation entre Virgil van Dijk et Liverpool pourrait devenir l'un des dossiers brûlants du prochain mercato, alors que des doutes commencent à entourer l'avenir du capitaine néerlandais à Anfield, en l'absence de toute initiative claire de la direction du club pour prolonger son contrat. Et tandis que le défenseur expérimenté attend la position de Liverpool, le Milan AC observe la situation avec le plus grand intérêt, espérant profiter de ce statu quo pour conclure une opération de grande envergure, qui pourrait offrir à sa défense un leader dont elle a longtemps manqué.

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Et selon le journal italien "Calciomercato", Milan est de nouveau revenu à envisager sérieusement de recruter Van Dijk, après que le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a inclus le défenseur néerlandais dans ses plans depuis l'été dernier. Les dirigeants des Rossoneri estiment que son arrivée pourrait représenter un renfort exceptionnel, à l'image de l'impact qu'a eu le Croate Luka Modric depuis son arrivée dans l'équipe à l'été 2025.

Les récentes déclarations de Van Dijk concernant son avenir n'ont pas été rassurantes pour les supporters de Liverpool, bien qu'il ait affirmé se sentir à l'aise et vouloir continuer à jouer au plus haut niveau. Le défenseur néerlandais a déclaré : "Je me sens en bonne forme, mais il n'y a rien de nouveau pour le moment, et je ne m'en inquiète pas. Je veux continuer à jouer et poursuivre ce que je fais. Si je prolonge mon contrat, ce sera formidable, et si cela n'arrive pas, je rejoindrai un autre club."

Ces mots reflètent l'incertitude qui entoure l'avenir du capitaine des Reds, car la direction du club anglais ne semble pas traiter le dossier de la prolongation de son contrat comme une priorité urgente, malgré la place importante qu'il occupe au sein de l'équipe. Le contrat de Van Dijk expire le 30 juin 2027, ce qui signifie qu'il sera en mesure de négocier et de signer avec n'importe quel autre club à partir du 1er janvier 2027, conformément aux règlements sur les transferts.

"Calciomercato" estime que la direction de Liverpool ne ressent pas l'urgence de régler l'avenir du défenseur de 35 ans en juillet prochain, car elle a d'autres dossiers sur la table des négociations, parmi lesquels l'avenir de Dominik Szoboszlai, qui représente l'un des éléments importants du projet de l'équipe.

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Malgré son stade avancé de carrière, Van Dijk affiche toujours un niveau remarquable, après avoir disputé 15 matchs lors de la première moitié de la saison toutes compétitions confondues, que ce soit en Premier League, en Ligue des champions ou en Carabao Cup. Son état physique paraît également encourageant, un facteur qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de la direction de Liverpool lors de l'évaluation de l'avenir du joueur, compte tenu des problèmes physiques qui ont affecté sa carrière par le passé.

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En revanche, Gerry Cardinale ne cache pas son enthousiasme à l'idée de recruter le capitaine de la sélection néerlandaise, car il estime que sa présence à Milan pourrait apporter à la ligne arrière ce que Modric a apporté au milieu de terrain et au vestiaire depuis son arrivée dans l'équipe.

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Il ne s'agit pas seulement des qualités défensives de Van Dijk et de sa grande expérience sur les terrains européens, mais aussi de sa personnalité de leader et de sa capacité à encadrer les joueurs plus jeunes, sans oublier le charisme nécessaire pour ramener la discipline et la confiance dans la défense des Rossoneri. Le club italien espère que le défenseur néerlandais constituera une pierre angulaire d'un projet plus ambitieux, surtout alors qu'il aspire à retrouver sa place parmi les grands du continent.

Milan n'attend pas l'été pour traiter ses problèmes défensifs, puisqu'il prévoit de recruter un nouveau défenseur lors du mercato hivernal de janvier, les noms de Gonçalo Inácio, joueur du Sporting Lisbonne, et de Mahamadou Sylla, défenseur de l'Union Saint-Gilloise, étant évoqués parmi les options envisagées.

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Mais les calculs du club pourraient changer l'été prochain, si une véritable opportunité de recruter Van Dijk se présente, lui qui serait un renfort d'un tout autre niveau, aussi bien sur le plan technique que sur le plan du leadership. Milan espère revenir en Ligue des champions après deux saisons d'absence de la compétition, ce qui pourrait renforcer sa capacité à convaincre le défenseur néerlandais de vivre une nouvelle expérience en Serie A.

La Turquie entre dans les calculs, et les souvenirs de Maldini et Nesta

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Milan ne semble pas être le seul candidat à profiter des possibilités de départ de Van Dijk de Liverpool, car les grands clubs turcs, en tête desquels Galatasaray et Fenerbahçe, disposent de la capacité financière pour présenter une offre alléchante au défenseur néerlandais, avec le suivi de Trabzonspor, qui compte dans ses rangs la star égyptienne Mohamed Salah.

Néanmoins, les dirigeants de Milan misent sur l'admiration de Van Dijk pour l'histoire du club italien, après qu'il a déjà évoqué de manière positive les légendes de la défense Paolo Maldini et Alessandro Nesta, déclarant : "J'ai adoré Nesta et Maldini. Milan, c'était quelque chose de différent." Ce sont des mots qui donnent aux Rossoneri une certaine dose d'optimisme, même s'ils ne constituent pas nécessairement un indicateur de la décision définitive du joueur.

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De l'autre côté, la situation au sein de Liverpool paraît plus complexe, car il existe toujours une conviction quant à l'importance du maintien de Van Dijk, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol "Mundo Deportivo", Andoni Iraola, l'actuel entraîneur de Liverpool, aux côtés de plusieurs dirigeants du club, estiment que l'équipe a encore besoin de son capitaine néerlandais.

Iraola a également exprimé sa grande satisfaction quant à ce qu'apporte Van Dijk au sein du vestiaire, considérant que son rôle dépasse les missions défensives, au vu de son influence évidente sur ses coéquipiers et de sa capacité à mener le groupe dans les moments difficiles.

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Entre le désir de Liverpool de conserver l'un des piliers les plus importants de l'équipe et l'ambition de Milan d'attirer un capitaine de niveau mondial qui redonnerait du prestige à sa défense, l'avenir de Van Dijk reste ouvert à toutes les possibilités. Et si le silence de la direction des Reds se prolonge au cours des prochains mois, les Rossoneri pourraient trouver l'occasion qu'ils ont longtemps attendue pour transformer le rêve de Cardinale en un véritable transfert.