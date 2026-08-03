Les spéculations sont de retour autour de l'avenir de la star anglaise Cole Palmer à Chelsea, après des déclarations remarquées de l'ancien défenseur français William Gallas, qui a affirmé que le transfert du joueur vers Manchester United n'était « qu'une question de temps », tout en écartant la possibilité que l'opération se réalise cet été.

Gallas a déclaré, dans des propos accordés au site « iPredicta » : « Je ne pense pas que Palmer partira maintenant, le moment n'est pas opportun. Mais s'il est un supporter fervent de United et qu'il rêve d'y jouer, alors il les rejoindra à coup sûr dans le futur. »

Il a ajouté : « Je pense qu'il a besoin de réaliser une autre saison remarquable avec Chelsea, comme il l'avait fait il y a deux ans avant sa blessure, et ensuite l'opération pourrait se conclure. »

Une saison catastrophique relance les rumeurs

Les propos de Gallas interviennent après une saison difficile pour Chelsea, au cours de laquelle l'équipe a échoué à se qualifier pour la moindre compétition européenne, ce qui a ravivé de précédents rapports évoquant un sentiment de nostalgie de Palmer pour Manchester et son désir de quitter Londres.

La direction de Chelsea avait démenti ces rapports en début d'année, refermant ainsi la porte aux spéculations selon lesquelles le parcours du joueur à Stamford Bridge touchait à sa fin.

Palmer (23 ans) avait rejoint Chelsea à l'été 2023 en provenance de Manchester City pour 42,5 millions de livres sterling, malgré ses 13 années passées à l'académie de City. Le joueur est connu pour être un supporter de Manchester United depuis son enfance.

Le message de Palmer à Santos suscite des interrogations

Les déclarations de Gallas ont coïncidé avec les révélations du Brésilien André Santos, récemment arrivé à Manchester United, qui a évoqué le message reçu de Palmer après la finalisation de son transfert vers Old Trafford.

Santos, qui a signé un contrat de cinq ans pour 48 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent deux millions de livres en bonus, a déclaré : « J'ai reçu un message de Cole juste après mon transfert. Il m'a écrit parce qu'il est né à Manchester et qu'il connaît tout ici. »

Il a ajouté : « Il m'a dit : bonne chance pour ta carrière, tu le mérites. Je suis très enthousiaste d'être ici avec mes nouveaux coéquipiers. »

Santos avait insisté pour quitter Chelsea à la recherche d'une place de titulaire de manière régulière.