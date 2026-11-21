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Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d'administration du Bayern Munich, a suscité une vive polémique au sujet de l'avenir de Jamal Musiala, en laissant entendre que l'international allemand aurait du mal à retrouver durablement son niveau d'antan. En cause, les répercussions de son problème de santé, qui l'a tenu éloigné des terrains et l'empêche d'atteindre sa meilleure condition physique et technique, alors que le club craint de voir la situation s'enliser sans solution claire.

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Les déclarations de Rummenigge, faites sur la chaîne « Sky » après le match nul du Bayern Munich face à Cologne (1-1), ont soulevé une vague d'interrogations sur l'état de santé réel de Musiala et sur ses conséquences pour sa carrière. Le dirigeant bavarois a évoqué sans détour la possibilité que le joueur ne parvienne pas à retrouver le niveau qu'il avait l'habitude d'afficher, tandis que le journal « Bild » a révélé que les difficultés liées à son traitement persistaient, tout comme les effets secondaires qui l'empêchent d'enchaîner les performances.

Selon les informations qui circulent, le traitement de Musiala reste un défi de taille, malgré les efforts pour maîtriser son état de santé. Certains effets secondaires se répètent et l'empêchent d'évoluer régulièrement à son meilleur niveau.

Par ailleurs, le recours à différents médicaments pour traiter ce problème n'a pas encore permis de surmonter tous les obstacles. Le risque de le voir manquer des matchs demeure donc, ce qui complique la tâche du staff technique, qui peut difficilement compter sur lui de manière constante.

La crise dépasse le cadre sportif et confronte la direction du Bayern Munich à des calculs financiers complexes. Le club doit en effet gérer une situation médicale dont le joueur n'est pas responsable, tout en évaluant l'ampleur de ses investissements et leur pertinence sportive dans le contexte actuel.

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La difficulté de Musiala à fournir un rendement régulier pose la question de l'équilibre entre la somme considérable qu'il perçoit et ce que l'on attend de lui sur le terrain.

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Le dossier est d'autant plus sensible que Musiala a signé en février 2025 un contrat considéré à l'époque comme le plus important de l'histoire du club, avec un salaire annuel potentiel dépassant les 25 millions d'euros, selon les estimations qui circulent.

Ces chiffres placent la direction du Bayern face à un défi de taille, d'autant que la persistance des problèmes de santé pourrait limiter l'apport de l'un des plus grands talents dans lesquels le club a investi des sommes colossales, sans aucune garantie quant au moment où il retrouvera son niveau d'antan.

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Dans ce contexte, la question des baisses de salaire est revenue sur le devant de la scène, après qu'Uli Hoeneß a lancé le débat lors de son passage dans l'émission « Table ronde du dimanche » sur la chaîne « BR ». Le club envisagerait ainsi la possibilité que certains joueurs renoncent à une partie de leur rémunération pendant leurs périodes difficiles.

Rummenigge s'est montré encore plus clair, estimant que cette question nécessitait une discussion directe avec le joueur, sa famille et son agence, tant il paraît difficile de maintenir les montants actuels sans un rendement sportif à la hauteur.

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Malgré la polémique qu'elles ont suscitée, les déclarations de Rummenigge traduisent l'ampleur de l'inquiétude au Bayern Munich quant à l'avenir de Musiala, qui occupe toujours une place importante dans les plans du club, mais dont l'état de santé impose une tout autre réalité à la direction.

Le dirigeant bavarois a écarté l'idée que le joueur souhaite partir et a mis en doute la capacité de tout autre club à le recruter dans les circonstances actuelles. La crise reste donc ouverte, entre le pari sur son retour et la révision des engagements financiers, sans que rien ne soit tranché quant à l'avenir du joueur ou à sa capacité à surmonter ses problèmes de santé.