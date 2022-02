L'avenir de Mbappé lié au résultat de PSG-Real Madrid ? Pochettino donne son avis

Restera, restera pas ? Kylian Mbappé n'a pas encore livré son verdict concernant son avenir et ne le fera qu'après la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions. Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions concernant l'avenir de Kylian Mbappé, lié au Real Madrid. Avec des questions parfois directes, parfois détournées avec du second sens, mais l'Argentin n'a pas vendu la mèche et est persuadé que le huitième de finale face au Real Madrid ne sera pas déterminant dans le choix de l'international français.

"Mbappé sait ce qu'il veut pour son avenir"

"Kylian Mbappé avec un maillot blanc, cette image ne me fait pas mal ? Je ne pense pas (rires). Je suis amoureux du maillot original du PSG. Lorsque j'ai signé pour ce club en 2001, l'une des choses que je regardais le plus lorsque j'étais joueur était les maillots des équipes qui s'intéressaient à moi. Et l'un d'eux était le PSG, j'aimais le design et l'écusson, avec la Tour Eiffel. Je pense que c'est l'un des plus beaux du football", a indiqué l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Mbappé n’a encore rien décidé

"Est-ce que la double confronation face au Real Madrid va déterminer l'avenir de Mbappé ? Je peux avoir mon opinion, mais je ne pense pas qu'une décision aussi importante se résume à un seul match. Ou une éliminatoire. C'est un garçon intelligent, mature, doté d'une grande capacité d'analyse et sachant parfaitement ce qu'il veut pour son avenir. Il est entouré d'un grand nombre de personnes qui ne manqueront pas de le conseiller au mieux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je le vois calme, concentré sur le fait de faire le mieux possible pour le PSG. Nous devons le respecter, il prendra une décision après les huitièmes de finale", a ajouté l'Argentin.

"J'espère que Mbappé fera toute sa carrière au PSG"

Mauricio Pochettino a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé : "Il a été une incroyable découverte humaine, c'est un type avec une empathie et un charisme incroyables. La langue a aussi aidé, il parle parfaitement l'anglais et l'espagnol, et cela donne aussi un peu plus de proximité. Au début, il était un peu plus difficile pour moi d'entrer en relation avec lui par le biais du français. Cela nous a donné une proximité particulière, et il a un charisme exceptionnel, il dégage une énergie incroyable. C'est une chance de pouvoir travailler avec lui et d'autres grands joueurs en ce moment, de le rencontrer dans la zone où ils enlèvent leur armure de super-héros et de trouver un gars avec une maturité, malgré sa jeunesse et pour les valeurs qui régissent sa vie quotidienne. Est-il à la hauteur pour jouer au Real Madrid ? J'espère qu'il fera toute sa carrière au PSG. Ce serait un très bon signe pour le club. C'est un joueur qui fait partie des cinq meilleurs au monde, sans aucun doute".

L'entraîneur du PSG s'est exprimé sur la gestion des stars et notamment de gérer son trio offensif : "Rien n'est facile, pour aucun coach. Nous parlons et rions souvent parce qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe, à n'importe quel niveau et dans n'importe quelle catégorie, se met en colère contre l'entraîneur ou un coéquipier lorsqu'il est retiré, il n'aime pas ça. Nous parlons ici des génies du football, il n'y a pas de niveau supérieur à ces joueurs. Et quand vous voyez à chaque entraînement l'humilité qu'ils ont, leur engagement, et qu'ils essaient toujours d'être au service de l'équipe, avec leurs caractéristiques individuelles, étant des joueurs qui sont ici depuis de nombreuses années, cela vous rend heureux. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas aussi compliqué que pourraient le penser les personnes qui n'ont pas l'expérience de l'intérieur".

"Il n'y a pas beaucoup d'équipes d'entraîneurs qui peuvent dire qu'elles ont entraîné ces trois joueurs. Beaucoup de gens disent : je ferais ceci, je ferais cela, mais il n'y a pas vraiment de livre qui dise comment gérer cela. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que le PSG a créé et nous devons avoir la capacité de nous adapter jour après jour car nous avons affaire aux artistes de ce sport qui suscite tant de passion. Si nous en sommes capables, avec le défi de le faire fonctionner de la meilleure façon possible, ce serait incroyable", a conclu Mauricio Pochettino.