L'avenir de Carl Hoefkens au NAC Breda est incertain : l'affaire prend une autre tournure

Selon Voetbal International, Carl Hoefkens pourrait prochainement rejoindre l’OH Leuven. L’entraîneur du NAC Breda, actuellement en lice pour le poste, serait en pole position pour devenir le nouvel entraîneur principal.

L’intérêt du club belge pour le technicien n’est pas nouveau : les rumeurs courent depuis plusieurs semaines. Leuven souhaite attirer l’entraîneur du club récemment relégué de l’Eredivisie.

L’affaire prend toutefois une nouvelle tournure : Voetbal International avait précédemment affirmé, sources à l’appui, que l’entraîneur resterait à Breda, et son départ avait même été « catégoriquement démenti ».

En Belgique, on reste convaincu que Hoefkens deviendra le prochain entraîneur de Louvain. La presse belge assure même que le précédent communiqué du NAC annonçant son maintien visait à calmer les esprits après la relégation. Des sources internes au club néerlandais démentent cette version, précise Voetbal International.

Selon Het Laatste Nieuws, le transfert serait déjà bouclé, malgré l’assurance de l’entraîneur qu’il reste « motivé jusqu’au bout des ongles » à Breda.

Le technicien de 47 ans pourrait ainsi retourner dans son pays natal. Il avait auparavant brièvement entraîné le Club de Bruges et le Standard de Liège.

Arrivé à Breda en été 2024, il avait réussi à maintenir le club avec brio lors de la saison 2024-2025, mais n’a pas pu répéter l’exploit cette année, les Bredanaars terminant à la dix-septième place et étant ainsi relégués.