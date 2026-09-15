L'avenir d'Alvarez le pousse au bord du gouffre : crises psychologiques et consultation médicale

Des rapports de presse ont indiqué que le feuilleton autour de l'avenir de Julián Álvarez a eu un impact psychologique important sur l'attaquant de l'Atlético Madrid, après que son avenir est resté au cœur des discussions tout au long de la période des transferts estivaux, notamment en raison de l'intérêt du FC Barcelone pour s'attacher ses services.

Finalement, l'attaquant argentin a décidé de rester dans la capitale espagnole et de poursuivre son aventure avec l'Atlético Madrid. Cette période a toutefois été extrêmement difficile pour le joueur, qui a également été la cible de sifflets de la part des supporters de son équipe à son retour, sans oublier la déception vécue après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 avec la sélection argentine.





Selon l'émission « El Chiringuito », Álvarez a traversé de « grandes crises » qui l'ont poussé « au bord du gouffre », en raison de l'instabilité qui a entouré son avenir au cours de la période écoulée.









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Les rapports ont indiqué que l'attaquant de 26 ans a même dû recourir à une consultation médicale « pour sortir de cet état », face aux pressions auxquelles il a été confronté ces derniers temps.

Ces détails interviennent alors que l'Atlético Madrid tente d'apporter son soutien au joueur et de l'aider à surmonter un été très mouvementé, à mettre cette étape derrière lui et à se concentrer sur la poursuite de son aventure avec l'équipe.

Álvarez avait précédemment évoqué publiquement ses doutes concernant son avenir avec l'Atlético Madrid, avant de finalement trancher et de poursuivre son expérience avec les Rojiblancos, même si rester n'était pas son choix préféré au départ.

Álvarez a disputé 3 matchs toutes compétitions confondues cette saison, au cours desquels il a délivré une seule passe décisive, survenue lors de la défaite face à Liverpool (2-1) en Ligue des champions.