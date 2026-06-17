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Romano SchmidImago

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L'Autriche réagit après avoir encaissé le tout premier but de l'histoire de la Jordanie en Coupe du monde

Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Coupe du monde

L'Autriche a entamé sa Coupe du monde par une victoire 3-1 face à la Jordanie. Chez les Arabes, Ali Olwan, 26 ans, est entré dans l'histoire en inscrivant le tout premier but de son pays en Coupe du monde.

Le sélectionneur Ralf Rangnick a aligné plusieurs joueurs de renom, tels que David Alaba, Konrad Laimer et Marcel Sabitzer. Côté jordanien, l’attaquant Mousa Tamari, qui évolue au Stade Rennais en Ligue 1, était le seul représentant d’un championnat de haut niveau.

À la 21e minute, les Autrichiens ont ouvert le score grâce à une merveilleuse frappe enroulée de Romano Schmid, milieu du Werder Brême, qui a lobé le gardien jordanien Yazeed Abulaila : 1-0.

Les Jordaniens, déjà dangereux en première période grâce à des contres-attaques fulgurantes, ont d’ailleurs touché la barre transversale sur un coup de tête d’Olwan juste après l’ouverture du score.

Peu après la reprise, Olwan a toutefois égalisé d’une frappe puissante qui a touché l’intérieur du poteau (1-1), signant ainsi le premier but de l’histoire de la Jordanie en Coupe du monde.

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À la 67^e minute, une grossière erreur d’Abulaila offrit à l’Autriche le 2-1. Le gardien jordanien laissa filer un corner, et le remplaçant Marko Arnautovic poussa le ballon au fond. L’arbitre Dahane Beida annula toutefois le but pour une main intentionnelle de l’Autrichien Stefan Posch.

Le 2-1 finit par tomber, toujours sur corner : le ballon rebondit malencontreusement sur le dos de Yazan Al-Arab et termine dans ses propres filets.

En temps additionnel, l’Autriche obtient un penalty. Arnautovic le transforme, fixant le score final : 3-1.

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