Le photographe espagnol Juan Monfort est revenu sur le cliché célèbre qu’il a capturé il y a près de 19 ans, réunissant Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, et Lamine Yamal, jeune prodige de la sélection espagnole, alors que ce dernier n’était encore qu’un bébé de cinq mois.

Dimanche, au MetLife Stadium du New Jersey, l’Espagne et l’Argentine s’affronteront en finale de la Coupe du monde.

Cette affiche met aux prises un joueur souvent présenté comme l’un des plus grands de l’histoire du football et un jeune talent que certains pressentent déjà comme son héritier sur la scène internationale, avec dix-neuf années d’écart.

Ce cliché, capturé en décembre 2007 par le photographe espagnol Juan Monfort lors d’une action caritative organisée par la Fondation du FC Barcelone avec le journal catalan « Sport » au profit de l’UNICEF et d’autres associations locales, donne à cette affiche une résonance particulière.

On y voit Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, donnant le bain à Lamine Yamal, âgé de seulement cinq mois.

Interrogé par la chaîne « DAZN », Monfort a tenu à préciser que la photo n’était pas un montage d’intelligence artificielle. Selon lui, la probabilité de voir ces deux joueurs se retrouver ainsi, à 19 ans d’écart, s’élève à 1 sur 625 000 milliards – une véritable prouesse statistique.

À ce sujet, Monfort a déclaré : « Cette photo n’est certainement pas le fruit de l’intelligence artificielle. C’est peut-être de la magie, un miracle, quelque chose d’extraterrestre, ou encore quelque chose dont nous ignorons l’existence mais qui existe bel et bien. Appelez cela comme vous voulez, mais ce n’est pas de l’intelligence artificielle. »

Il ajoute : « Un collègue vient de m’envoyer un message pour me dire que, d’après les informations dont je dispose actuellement, la probabilité que cela se produise était d’une sur 625 000 milliards. »

Il conclut : « À partir de là, il est bien plus facile de gagner au loto que de réussir à prendre cette photo, que tout ce qui s’est passé ensuite se produise, et que les choses se terminent ainsi. »

Messi vise un deuxième titre mondial consécutif, après avoir mené l’Argentine vers la victoire lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, tandis que Lamine Yamal cherche à remporter son premier sacre dans cette compétition, lui qui a déjà conduit l’Espagne au succès lors de l’Euro 2024.