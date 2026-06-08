L’auteur du but en finale de la Ligue des champions annonce sa retraite à seulement 31 ans

Divock Origi a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle lundi. Âgé de 31 ans, le Belge n’avait plus disputé de match officiel depuis mai 2023 et était sans club depuis son départ de l’AC Milan l’hiver dernier.

« En tant que joueur, j’ai atteint mon objectif dans ce sport », écrit Origi sur The Players Tribune, en légende d’une photo où il pose avec le trophée de la Ligue des champions. « J’ai réalisé mes rêves d’enfant en jouant sur les plus grandes scènes et en remportant les trophées les plus prestigieux. » Il remercie également sa famille, ses coéquipiers, ses entraîneurs et ses supporters pour leur soutien.

Dans sa lettre d’adieu, il revient sur son éclat lors de la Coupe du monde 2014 : à seulement dix-neuf ans, il avait marqué le but de la victoire contre la Russie, offrant à la Belgique son billet pour les huitièmes de finale et devenant, au passage, le plus jeune buteur de l’histoire des Diables rouges dans le tournoi.

Peu après, il s’est engagé avec Liverpool, où il est rapidement devenu un chouchou des supporters. Rarement titulaire, il s’est néanmoins forgé une réputation grâce à des buts décisifs, notamment lors de la campagne de Ligue des champions 2018-2019 : deux réalisations lors de la demi-finale retentissante contre le FC Barcelone (4-0), puis un autre but en finale, remportée 2-0 face à Tottenham Hotspur.

Il révèle avoir été tout proche de rejoindre Wolverhampton en 2018, mais sa foi l’a poussé à rester à Anfield ; un choix récompensé quelques mois plus tard par le sacre européen.

Les dernières années de sa carrière ont été nettement moins fructueuses. Après son départ de Liverpool, Origi n'a pas réussi à s'imposer à l'AC Milan et un prêt à Nottingham Forest n'a pas changé la donne. Il était sans club depuis décembre.

Malgré ces revers, l’international aux 32 sélections conserve un regard satisfait sur sa carrière. Avec Liverpool, il a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Désormais, il entend se tourner vers la mode, l’entrepreneuriat et sa propre agence de joueurs. « Quand on peut se retourner sans regret sur tout ce qu’on a accompli, on sait qu’il est temps de dire au revoir », a-t-il conclu.