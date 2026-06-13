L'auteur de la splendide réalisation américaine lors de la Coupe du monde porte le nom d'un international néerlandais

En marge de la Coupe du monde, Voetbalzone dévoile régulièrement des anecdotes savoureuses. Vendredi soir, Giovanni Reyna a couronné la large victoire des États-Unis d’un superbe but. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach porte le prénom de Giovanni van Bronckhorst.

Explication : son père, Claudio, a évolué aux côtés de Van Bronckhorst pendant deux ans, de 1999 à 2001, sous le maillot des Rangers.

Van Bronckhorst a ensuite rejoint Arsenal tandis que Reyna père signait à Sunderland ; les deux hommes sont restés proches outre-Manche.

Lors de la naissance de Reyna à Sunderland, ses parents lui ont donné ce prénom en hommage à l’ancien Néerlandais, alors loin de son futur palmarès avec le FC Barcelone et les Oranje (106 sélections).

Van Bronckhorst entretient toujours des relations privilégiées avec son homonyme, comme il l’a confié en 2022 en conférence de presse : « Je connais Gio depuis le jour de sa naissance, j’ai donc un lien particulier avec lui, aussi bien en tant qu’ami qu’en tant que joueur. »

« Il est venu très jeune aux Pays-Bas pour s’entraîner dans notre centre de formation à Feyenoord ; il était donc chez nous et nous avons essayé de l’aider à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui. Nous sommes toujours restés en contact et nous nous voyons au moins une fois par an », a expliqué Van Bronckhorst.

Âgé de 23 ans, Reyna évolue aujourd’hui au poste de milieu de terrain à Mönchengladbach et totalise 39 sélections avec les États-Unis ; il a d’ailleurs marqué le dernier but de la rencontre face au Paraguay (victoire 4-1).