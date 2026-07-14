Pedro Porro, arrière droit de la sélection espagnole, a affiché sa satisfaction après la qualification de « La Roja » pour la finale de la Coupe du monde, suite à sa victoire 2-0 face à la France en demi-finale, mardi soir au stade de Dallas.

Après l’ouverture du score sur penalty de Mikel Oyarzabal à la 22^e minute, Boro a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant le deuxième but à la 58^e minute, à la suite d’un face-à-face avec le gardien français Mike Maignan, ce qui lui a valu d’être élu homme du match.

Au micro de la presse espagnole, il a confié : « C’est un rêve devenu réalité. Je n’aurais jamais pu l’imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Je suis extrêmement heureux de l’esprit dont l’équipe a fait preuve dès le début ; nous avons fait tout ce que nous devions faire. Nous avons affronté une équipe très difficile. Ce succès revient à tout le groupe, et je tiens à féliciter tout le monde. »

Interrogé sur la supériorité espagnole, il a ajouté : « Nous savions que la possession et le contrôle du ballon nous rapprocheraient de la qualification. La France est dangereuse en contre, donc l’empêcher de lancer ces actions était la clé. »

Interrogé sur sa demande de remplacement en cours de match, il a expliqué : « Ce sont des choses qui arrivent pendant les matchs ; je n’étais plus en mesure de continuer à jouer (à cause de la fatigue). Mais tout simplement, ce succès appartient à tout le monde, aux 26 joueurs de l’effectif. (Marcos) Llorente était lui aussi prêt et impatient d’entrer en jeu. »

Interrogé sur sa participation à la finale, il a conclu : « Nous verrons si je pourrai jouer ou non. Pour l’instant, je suis complètement épuisé. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de repos et de récupération. »