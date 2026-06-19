Le défenseur australien Cameron Burgess a marqué contre son camp lors du match face aux États-Unis, ce vendredi soir, dans le cadre du groupe 4 de la Coupe du monde 2026.

L’incident est survenu à la 11^e minute : Burgess a dévié un centre à ras de terre dans les filets des « Kangourous », offrant aux États-Unis l’ouverture du score.

Ce but contre son camp n’est pas seulement un moment marquant de la rencontre : il revêt aussi une portée historique. Il porte en effet à trois le nombre de buts marqués par des joueurs australiens contre leur camp dans l’histoire de la Coupe du monde, ce qui place l’Australie à égalité avec le Maroc et la Suisse à la deuxième place de ce classement, selon le site français « stats foot ».

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Voici le classement historique des équipes ayant marqué le plus de buts contre leur camp en Coupe du monde :

Mexique : 4 buts

Maroc : 3 buts

Suisse : 3 buts

Australie : 3 buts

Les États-Unis ont dominé le Paraguay 4-1 lors de la première journée de la phase de groupes, tandis que l’Australie s’est imposée 2-0 face à la Turquie dans le groupe D.



