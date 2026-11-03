L’aube d’une nouvelle ère ! Lionel Scaloni dévoile sa première liste pour l’Argentine depuis la retraite chargée d’émotion de Lionel Messi

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Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a officiellement ouvert un nouveau chapitre en dévoilant sa première liste depuis la retraite de son légendaire capitaine Lionel Messi. L’Albiceleste se prépare à disputer ses derniers matches amicaux de l’année face à l’Uruguay et au Costa Rica, marquant le début d’une aventure sans sa plus grande icône de tous les temps.

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La vie après le légendaire numéro 10

Le football argentin a connu un bouleversement majeur après la décision de Messi de mettre un terme à sa carrière internationale, au terme d’un parcours historique. Scaloni doit désormais relever le défi de maintenir la domination de l’Argentine sans son homme providentiel, et sa dernière liste de joueurs convoqués mêle cadres confirmés et nouveaux visages prêts à prendre la relève. Cette fenêtre internationale de novembre constitue un banc d’essai crucial pour les ajustements tactiques nécessaires à l’ère post-Messi.

Dans cette nouvelle ère, Julian Alvarez et Alexis Mac Allister figurent parmi les visages familiers appelés à jouer un rôle de premier plan. On attendra d’eux davantage sur le plan de la créativité et du leadership. Si l’absence de Messi est le principal sujet de discussion, la présence de plusieurs stars de Premier League garantit que l’effectif reste redoutable. Scaloni a conservé un noyau de joueurs qui comprennent sa philosophie, offrant une base stable à l’équipe dans sa transition vers les prochains grands tournois.

La liste comporte plusieurs convocations et retours remarqués qui ont attiré l’attention des supporters. Parmi les nouveaux visages, la convocation du défenseur de Chelsea Aaron Anselmino retient particulièrement l’attention. Âgé de 21 ans, il a connu une ascension fulgurante depuis son émergence à Boca Juniors, qui lui a finalement valu un transfert très médiatisé à Stamford Bridge. Malgré des blessures qui ont freiné sa progression en Europe, Scaloni voit manifestement en lui une solution à long terme pour la défense argentine.

Des renforts défensifs et des convocations surprises

Anselmino n’est pas le seul défenseur qui espère se faire remarquer. Mariano Troilo, de Parme, figure lui aussi dans le groupe pour sa deuxième convocation en équipe nationale A. Troilo avait déjà intégré le groupe lors des matches de qualification pour la Coupe du monde contre le Chili et la Colombie, sans toutefois entrer en jeu. Cette fenêtre internationale lui offre une occasion importante de faire enfin ses débuts en sélection sous le regard attentif de Scaloni.

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Le retour de Gonzalo Montiel en sélection ravira de nombreux supporters de River Plate. Le latéral droit, héros de la Coupe du monde 2022, n’avait plus été appelé depuis la courte défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Malgré un récent revers en club, marqué par son expulsion lors d’une défaite dans le Superclasico, son expérience est jugée essentielle pour un groupe qui traverse actuellement un changement aussi important à sa tête.

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Des interrogations dans les buts et des nouvelles des blessés

La situation des gardiens de but suscite de nombreuses discussions. Emiliano Martinez, de Chelsea, a été convoqué malgré une opération subie à la suite d’une grave blessure à la mâchoire contractée en Premier League. Bien que « Dibu » n’ait pas encore repris la compétition avec Chelsea, Scaloni tient à avoir son gardien numéro un dans le groupe. Le sélectionneur ne prend toutefois aucun risque et a convoqué trois autres gardiens, Geronimo Rulli, Juan Musso et Santiago Beltran, de River Plate, pour pallier une éventuelle indisponibilité de Martinez.

Le milieu de terrain et l’attaque regorgent de qualités techniques, avec notamment Enzo Fernandez, Nico Paz et Thiago Almada. Ces jeunes talents incarnent l’avenir technique de la sélection. Scaloni cherche manifestement à intégrer des joueurs capables de reproduire la conservation du ballon et la vision du jeu qu’apportait Messi, même si personne ne peut véritablement remplacer l’impact de l’ancienne superstar de l’Inter Miami.

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La suite pour l’Argentine

L’Argentine affrontera l’Uruguay et le Costa Rica lors d’une trêve internationale qui s’annonce chargée d’émotion pour les joueurs comme pour les supporters. Ces rencontres sont plus que de simples matches amicaux : elles constituent les premières étapes pour définir l’identité de cette équipe sans son leader emblématique. La capacité d’adaptation tactique de Scaloni sera scrutée lorsqu’il décidera comment répartir la responsabilité offensive entre ses talentueux attaquants et ses milieux créateurs.

Avec la présence de joueurs comme Matías Soule et Gianluca Prestianni, l’attention se porte résolument sur le cycle menant à la Coupe du monde 2030. La transition pourrait être difficile, mais la profondeur de l’effectif à la disposition de Scaloni laisse penser que l’Argentine restera une puissance du football mondial.