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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'attitude des coéquipiers de Messi réjouit les Égyptiens… Un superordinateur prédit le vainqueur de la Coupe du monde 2026

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É.-U.
Espagne

Les calculs pour remporter la Coupe du monde enflamment l'ambiance des demi-finales

D’après les dernières projections mathématiques, le champion du monde en titre sort du cercle des favoris, au profit d’une autre sélection avant le coup d’envoi des demi-finales.

Bien qu’elle ait remporté la dernière édition au Qatar en 2022, l’Argentine pointe seulement à la quatrième place du classement des équipes les plus susceptibles de soulever la Coupe du monde 2026, actuellement disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, d’après les projections du superordinateur.

Selon le réseau mondial « Opta », spécialisé dans la collecte et l’analyse de statistiques sportives, la France arrive en tête des favoris pour remporter le titre avec 34,05 % de chances, suivie de l’Espagne en deuxième position avec 23,45 %.

L’Angleterre occupe la troisième place de ce classement avec 21,94 %, tandis que l’Argentine arrive en quatrième position avec 20,55 %, ce qui en fait la moins favorite parmi les équipes du « carré d’or ».

La France défiera l’Espagne en demi-finale mardi, tandis que l’Argentine affrontera l’Angleterre mercredi lors de la seconde demi-finale.

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Pour la finale, Opta accorde 50,70 % de chances à la France de Didier Deschamps de passer l’écueil espagnol, contre 42,30 % pour la Roja. 

Dans l’autre demi-finale, l’Argentine et l’Angleterre s’affrontent dans un duel très indécis, avec 50,94 % en faveur des hommes de Thomas Tuchel contre 49,06 % pour ceux de Lionel Scaloni.

La qualification des coéquipiers de Lionel Messi pour le dernier carré s’est toutefois accompagnée d’une polémique arbitrale, après des décisions controversées lors des matches contre l’Égypte en huitièmes, la Suisse en quarts et l’Algérie en phase de groupes.

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